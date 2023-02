Schwäbisch Hall: Polizei nimmt dreifach Senioren-Mörder aus Serbien fest?

Schwäbisch Hall / Michelbach: Soko „Höhe“ nimmt Tatverdächtigen nach Tötungsdelikten fest

Die Soko Höhe kann zusammen mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn – Zweigstelle Schwäbisch Hall – einen Durchbruch in den Ermittlungen vermelden. Am Dienstagvormittag wurde ein 31 Jahre alter Serbe festgenommen. Dieser steht in dringendem Verdacht, zwischen dem 21.12.2022 und dem 23.12.2022 eine 77-jährige Frau im Wohngebiet Hagenbach sowie am 25.01.2023 eine 89 Jahre alte Frau aus Michelbach/Bilz getötet zu haben. Weiterhin kommt der Mann auch als Täter eines Raubüberfalls in Betracht, der am 17.01.2023 in Ilshofen verübt wurde, und bei dem ein 83 Jahre alter Mann an seiner Wohnung mit einer Schußwaffe bedroht wurde.

Letztlich führten die intensiv und akribisch geführten Ermittlungen der rund 75 Ermittelnden in der Soko auf die Spur des Tatverdächtigen.

Dieser wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl wegen Mordes und Totschlags in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Soko Höhe erfuhr mitunter große Unterstützung durch verschiedene Fachabteilungen sowie Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Rechtsmedizinern sowie verschiedene Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, die bei Durchsuchungen unterstützten und letztlich auch die Festnahme durchführten.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Hierbei wird auch überprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Delikte verantwortlich ist. Zu den bisherigen Tatvorwürfen hat er keine Angaben gemacht.