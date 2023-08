Schwalmstadt – Giftköder durch Spaziergänger aufgefunden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.08.2023:

Schwalmstadt

Giftköder aufgefunden

Tatzeit: Sonntag, 20.08.2023, 10:30 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 11:00 Uhr

Am Sonntag und am Dienstag wurden im Schützengäßchen im Bereich des Zugangs zum dortigen Festplatzes Lehmenkaute in Schwalmstadt-Treysa Giftköder aufgefunden.

Durch einen Zeugen wurden an den beiden oben genannten Tagen jeweils ein Giftköder auf einer dortigen Grünfläche aufgefunden und an die Polizei übergeben. Bei den aufgefundenen Giftködern handelte es sich vermutlich um Bratwurststücke die mit einer blauen Substanz (vermtl. Blaukorn) präpariert waren.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt nun in zwei Fällen wegen des Verdachts der Versuchten Sachbeschädigung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bislang keine Tiere durch das Fressen eines solchen Köders verletzt.

Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich unter Telefon 06691/943-0 zu melden.