Schwere Brandstiftung im Krankenhaus – Tatverdächtiger festgenommen!

Nr. 0483

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer besonders schweren Brandstiftung ins Krankenhaus Am Urban in die Dieffenbachstraße nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 48-jähriger Mann gegen 0.10 Uhr zwei Krankenhausbetten im zweiten Obergeschoss in Brand gesteckt haben. Ferner habe er versucht, im Foyer einen Mülleimer anzuzünden. Dies konnte jedoch durch eintreffende Kräfte der Feuerwehr verhindert werden. Mehrere Personen erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden zur weiteren Behandlung in andere Krankenhäuser verbracht. Eine Frau, welche aus einem Aufzug befreit werden musste, erlitt eine schwere Rauchgasintoxikation. Mehrere Stationen wurden während der Löscharbeiten evakuiert, auch die Rettungsstelle war bis zum Ende der Maßnahmen gegen 3 Uhr außer Betrieb. Der Tatverdächtige konnte festgenommen und für ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts eingeliefert werden, welches auch die weiteren Ermittlungen führt.