Symbolfoto – Bild KI-generiert

Schwerin – Ein Facebook-Reel, in dem der neue Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Noetzel (Die Linke), die Faust hebt und ein T-Shirt mit dem historischen Logo der Antifaschistischen Aktion trägt, ist nach Recherchen des NDR seit dem 12. November nicht mehr abrufbar. An diesem Tag hatte die Linke Noetzel als Justizminister vorgeschlagen. Wer das Video entfernt hat und warum, ist nicht belegt; Noetzel hat sich dazu bislang nicht geäußert. Seit dem 16. November ist er Minister für Justiz und Integration.

Stand: 23:08 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 25. November 2026, 21:22 Uhr MEZ, unter der Überschrift „Linker Justizminister löscht heimlich Antifa-Videos“. Die zentrale Tatsachengrundlage stammt nicht von BILD, sondern vom NDR. Dessen Reporter Frank Breuner hat am selben Abend, Stand 21:13 Uhr MEZ, berichtet: Noetzel bekenne sich in zwei Facebook-Beiträgen zur „Antifaschistischen Aktion“. In einem davon präsentiere er sich im Dezember 2025 mit dem zeitgenössischen Antifa-Logo und dem Satz: „Mit ca. 18 Jahren wird dich jemand zu einem Antifa-Treffen einladen, es ist wichtig für dich dort hinzugehen.“ In einem weiteren Reel hebe Noetzel die Faust und trage ein T-Shirt mit dem historischen Logo der Antifa aus den 1930er Jahren. Dieses Reel sei seit Donnerstag, dem 12. November, nicht mehr abrufbar. Der NDR konnte das Reel nach eigener Darstellung sichern, nicht jedoch das Datum der ursprünglichen Veröffentlichung.

Die Personalie selbst ist amtlich belegt. Am 12. November präsentierten SPD, Linke und Grüne in Schwerin die Ressortchefs der neuen rot-rot-grünen Landesregierung; die Deutsche Presse-Agentur meldete Noetzel an diesem Tag als künftigen Justizminister. Am 16. November wählte der Landtag Manuela Schwesig mit 39 von 68 abgegebenen Stimmen erneut zur Ministerpräsidentin. Laut Pressemitteilung der Landesregierung ernannte sie anschließend Noetzel zum Minister für Justiz und Integration; im Landtag legte er den Amtseid ab. Nach der Regierungsmitteilung ist Noetzel am 17. Februar 1975 in Rostock geboren, seit 2009 Rechtsanwalt, seit 2019 Fachanwalt für Strafrecht. Von 2018 bis 2021 war er Referent im Sekretariat des NSU-Untersuchungsausschusses, von 2021 bis 2026 Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Rechtsausschusses. Dem neuen Landtag gehört er nicht mehr an. Das Alter von 51 Jahren, das BILD nennt, stimmt.

BILD schreibt in Überschrift und Unterzeile, der Minister habe „heimlich“ Antifa-Videos „gelöscht“, und zwar in der Mehrzahl. Das geht über die Belege hinaus. Der NDR spricht von einem einzelnen Reel, das „nicht mehr abrufbar“ beziehungsweise „nicht mehr auffindbar“ sei. An anderer Stelle schreibt der Sender, es sei „gelöscht“ worden. Wer es entfernt hat – Noetzel selbst, ein Mitarbeiter, eine Plattform-Moderation oder eine geänderte Sichtbarkeitseinstellung – sagt der NDR nicht, und Noetzel hat es nicht erklärt. Belegt ist nur die zeitliche Übereinstimmung mit dem Tag der Nominierung. Eine Absicht, das Video vor der Öffentlichkeit zu verbergen, ist daraus nicht bewiesen, auch wenn sie naheliegt. Der Dezember-Beitrag mit dem Satz über das Antifa-Treffen war nach NDR-Darstellung weiterhin zu sehen, also wurde nicht alles mit Antifa-Bezug entfernt. Auch die Welt formuliert vorsichtiger: Der Minister lösche „offenbar“ ein Reel.

Eine weitere Verschiebung betrifft die Plattform. Der NDR verortet beide Beiträge, auch das verschwundene Reel, im Facebook-Profil Noetzels und nennt allgemein Instagram und Facebook als seine Kanäle. BILD überschreibt ein Foto mit „Dieses Foto veröffentlichte Justizminister Michael Noetzel auf TikTok“ und berichtet, die Zeitung habe auf dem TikTok-Account des Ministers weitere Fotos und Reels mit Antifa-Bezug gefunden und gesichert, darunter einen Beitrag vom 12. Mai 2025: „Tag der Befreiung in Demmin! #antifa“. Diese TikTok-Funde sind eigene BILD-Angaben. Unabhängig überprüfen ließ sich der Beitrag am Abend nicht. In Demmin wird seit Jahren am 8. Mai mit einer Befreiungsfeier gegen einen rechtsextremen Trauermarsch protestiert. Ein Beitrag zum Tag der Befreiung mit Antifa-Hashtag ist politisch einordnungsbedürftig, belegt aber keine Verbindung zu Gewalttaten.

Noetzels eigene Stellungnahme liegt nur schriftlich vor. Für ein NDR-Interview stand er nach Angaben des Senders „aus Termingründen“ nicht zur Verfügung. Stattdessen schrieb er: „Mein Hauptziel ist ein Rechtsstaat, auf den sich die Menschen verlassen können. Das heißt zuerst: Verfahren, die nicht Jahre dauern. Es heißt: Wer Opfer einer Straftat wird, bleibt nicht allein. Und es heißt: Wer Menschen bedroht, weil sie sich für dieses Land engagieren, bekommt es mit einer Justiz zu tun, die schnell und konsequent handelt.“ BILD gibt davon nur den ersten Satz wieder. Zur Frage, warum das Reel nicht mehr abrufbar ist, äußerte sich Noetzel laut NDR nicht. Linken-Landeschef und Fraktionsvorsitzender Hennis Herbst sagte dem NDR, es sei „völlig legitim und auch richtig“, Faschismus entgegenzutreten; zugleich lehne man „jede Form von Gewalt, egal von wem sie ausgeht oder gegen wen sie sich richtet“, in aller Konsequenz ab. Das gelte auch für Noetzel. Diese Distanzierung von Gewalt fehlt im BILD-Text.

Die politischen Reaktionen sind der Zeitung zugeordnet. AfD-Fraktionschef Enrico Schult sagte BILD, es sei „unfassbar“, dass ausgerechnet ein Justizminister „eine derartige Nähe zu linksextremen und gewaltbereiten Strukturen“ zeige; er halte Noetzel für „untragbar“. Konkrete Belege für Kontakte zu gewaltbereiten Gruppen nennt Schult in dem Zitat nicht; die AfD will das nach BILD erst prüfen. Der kommissarische CDU-Landeschef Philipp Amthor nannte das Statement Noetzels gegenüber BILD „dürr“ und fragte, warum das Video ausgerechnet seit dem Nominierungstag nicht mehr abrufbar sei. Von Ministerpräsidentin Schwesig verlangt er Auskunft, ob ihr die Beiträge vor der Berufung bekannt waren. Eine Antwort der Staatskanzlei lag am Abend nicht vor. Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern geht laut NDR davon aus, dass der Minister auf dem Boden der Verfassung steht, erwartet aber eine klare Distanz zu gewaltbereiten oder verfassungsfeindlichen Strukturen. Der Rostocker Politologe Wolfgang Muno nannte das im NDR keinen guten Start.

Für die Bewertung wichtig ist auch, was nicht im Raum steht. Weder NDR noch BILD berichten von einem Ermittlungsverfahren gegen Noetzel, von einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz oder von einer strafbaren Handlung. Das Symbol der Antifaschistischen Aktion ist in Deutschland nicht verboten. Der NDR beschreibt Antifa als weitgefassten Begriff, der von friedlichen Demonstranten bis zu einer gewaltbereiten Minderheit reiche, die etwa Angriffe auf die Generalstaatsanwaltschaft Rostock oder auf Autos von AfD-Lokalpolitikern feiere. Eine Verbindung Noetzels zu solchen Taten legt der NDR nicht dar. Der Sender zeigt zugleich, dass Noetzel im Juli 2025 an einem Infostand der Linken in Güstrow selbst von einem nach Einschätzung des NDR offensichtlich rechtsextremistischen Jugendlichen angegriffen wurde. Auch dieser Zusammenhang fehlt bei BILD. Ob und wie der Minister sich künftig zu Antifa-Gruppen abgrenzt, bleibt die offene politische Frage.

BILD erwähnt zudem eine Kritik der AfD-Fraktion aus dem Juli: Noetzel habe mit einem Schal des Amateurvereins IFC Rostock posiert, der sich öffentlich mit der wegen linksextremer Gewalttaten verurteilten Lina E. und drei Mitverurteilten solidarisiert hatte. Die AfD-Fraktion hatte damals auf ihrer Internetseite einen Instagram-Beitrag des Vereins zitiert und sich dabei auf eine Recherche der Jungen Freiheit berufen; auf dem Schal-Foto waren nach AfD-Darstellung auch der damalige Innenminister Christian Pegel und Rostocks Oberbürgermeisterin zu sehen. BILD spricht nur von „Kontakten“ zum Verein. Laut Landtags-Porträt war Noetzel Gründungsmitglied und Vorsitzender des IFC Rostock; das ist eine engere Verbindung, als BILD sie beschreibt, aber kein Beleg für eigene Gewalt oder eine Billigung von Straftaten. Eine Distanzierung Noetzels vom Solidaritätsbeitrag des Vereins ist nicht dokumentiert. Bisher hat pressecop24 über Noetzel nicht berichtet; ein eigener früherer Beitrag existiert nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Justizminister, der als Anwalt und Abgeordneter offen mit Antifa-Symbolik auftrat, muss erklären, wie er sein Amt neutral führen will. Ein Video still verschwinden zu lassen und dann nur Allgemeinplätze über den Rechtsstaat zu schicken, ist keine Antwort. Wer Vertrauen will, sagt selbst, wer das Reel entfernt hat und warum.

KOMMENTAR / MEINUNG: Umgekehrt ist ein heimlich gelöschtes Video in der Mehrzahl nicht dasselbe wie ein einzelnes Reel, das nicht mehr abrufbar ist. Wer aus einer zeitlichen Übereinstimmung schon einen Beweis macht, betreibt Verdacht als Schlagzeile. Antifaschismus als Haltung ist nicht verboten; entscheidend ist die klare Grenze zur Gewalt, und die muss der Minister selbst ziehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Ministerpräsidentin hat ihn ernannt, also schuldet auch sie eine Antwort, was sie wusste. Die Opposition darf fragen, muss aber Belege nachliefern, bevor sie von gewaltbereiten Strukturen spricht. Für die Justiz im Land zählt am Ende, ob ihr Minister Recht unabhängig von Gesinnung durchsetzt – an Taten, nicht an T-Shirts.

Unterscheiden Sie zwischen dem, was der NDR belegt, und dem, was BILD zuspitzt. Fordern Sie vom Minister eine eigene Erklärung zum verschwundenen Reel. Mehr Faktenchecks auf unserem Telegram-Kanal!

Quellen:

NDR, 25. November 2026, „Gelöschtes Antifa-Reel: Wie viel Haltung darf ein Justizminister zeigen?“: https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/geloeschtes-antifa-reel-wie-viel-haltung-darf-ein-justizminister-zeigen,noetzel-100.html

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Pressemitteilung zur Ernennung des Kabinetts, 16. November 2026: https://land-mv.de/aktuelles/presse/pressemitteilung/ministerpraesidentin-schwesig-ernennt-neues-kabinett

dpa / Süddeutsche Zeitung, 12. November 2026: https://www.sueddeutsche.de/politik/regierungsbildung-in-mv-so-sieht-die-rot-rot-gruene-regierung-im-nordosten-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261112-930-986228

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