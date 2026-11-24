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Schwerte – Eine maskierte, bislang unbekannte Person ist am Montagabend, 23. November 2026, in ein Büro an der Brückstraße in der Schwerter Innenstadt eingedrungen, in dem nach Medienberichten eine Fraktionssitzung der Grünen stattfand. Ein Sprecher der Polizei Dortmund sagte der Deutschen Presse-Agentur, mehrere Menschen seien ins Krankenhaus gekommen; ob und wie schwer sie verletzt wurden, konnte er zunächst nicht sagen. BILD und WDR berichten von drei Verletzten. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen und prüft den Verdacht einer politisch motivierten Straftat. Bestätigt ist dieses Motiv nicht. Die gesuchte Person ist flüchtig, die Fahndung läuft.

Stand: 07:43 Uhr MEZ

Was bislang offiziell feststeht, ist überschaubar. Eine schriftliche Pressemitteilung der Polizei Dortmund oder der Kreispolizeibehörde Unna lag bis zu diesem Stand nicht vor; auf dem Presseportal fand sich unter beiden Behörden kein Eintrag zu dem Vorfall. Alle bekannten amtlichen Aussagen stammen aus mündlichen Auskünften von Polizeisprechern gegenüber Medien. Nach Angaben eines Sprechers gegenüber der dpa ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat, die Spurensicherung war vor Ort, nach der unbekannten Person wird gefahndet. Der WDR beruft sich auf die Leitstelle der Polizei Dortmund und beschreibt den Ablauf ähnlich: Der Verdacht einer politisch motivierten Tat werde geprüft, der Staatsschutz habe übernommen.

Zur Tatzeit nennen die Berichte den späten Montagabend. Nach Darstellung von BILD kam die maskierte Person während einer laufenden Sitzung in das Büro und soll dort auf einen Politiker losgegangen sein. Mehr als zehn Menschen sollen sich nach BILD-Informationen in dem Raum aufgehalten haben; der WDR spricht nach eigenen Informationen von zehn anwesenden Personen. Diese Angaben sind nicht von der Polizei bestätigt. Auch die Zahl von drei Verletzten stammt aus den Recherchen von BILD und WDR. Die Polizei selbst sprach gegenüber der dpa lediglich von mehreren Menschen, die ins Krankenhaus gekommen seien. Ob es sich dabei um Verletzte im engeren Sinn handelt oder um Personen, die vorsorglich untersucht wurden, blieb offen. Laut BILD wurde mindestens eine Person mit einem Rettungswagen abtransportiert.

Zur Art der Verletzungen gibt es keine amtliche Auskunft. Es ist nicht bekannt, ob jemand schwer verletzt wurde. Ebenso ungeklärt ist die Frage nach einem Tatmittel. BILD berichtet von einem kleinen Handfeuerlöscher. Nach Angaben des WDR wurde am Tatort ein Feuerlöscher gesichert, ob er tatsächlich eingesetzt wurde, sei aber unklar. BILD schreibt, ein Feuerlöscher sei in einem Gebüsch sichergestellt worden; ob er mit der Tat zusammenhänge, sei offen. Das Portal wa.de gibt wieder, die Ruhr Nachrichten hätten von Pfefferspray berichtet. Der Originaltext der Ruhr Nachrichten liegt hinter einer Bezahlschranke und konnte für diesen Artikel nicht vollständig geprüft werden. Eine Bestätigung der Polizei für Pfefferspray gibt es nicht. Wer aus diesen Angaben eine gesicherte Tatwaffe macht, geht über die Faktenlage hinaus.

Die mutmaßlich verantwortliche Person ist nach übereinstimmenden Berichten geflohen. Eine erste Fahndung im Umfeld blieb nach BILD-Darstellung ohne Erfolg. Eine Personenbeschreibung hat die Polizei bislang nicht öffentlich gemacht, ebenso wenig Angaben zu Alter, Geschlecht oder Herkunft. Entsprechend nennt dieser Artikel keine solchen Merkmale. Bis zu einer Festnahme und einem rechtskräftigen Urteil gilt für jede verdächtigte Person die Unschuldsvermutung. Auch die Bezeichnung als Täter ist zu diesem Zeitpunkt nur eine vorläufige Beschreibung der Ermittlungsrichtung, keine Feststellung.

Nach einem Bericht von wa.de sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund in der Nacht, Ermittler seien auf dem Weg nach Schwerte, die Spurensicherung laufe bereits. Man arbeite eng mit der Kreispolizeibehörde Unna zusammen. Für weitere Auskünfte verwies die Polizei demnach auf die Staatsanwaltschaft, die sich frühestens am Dienstag äußern werde. Welche Staatsanwaltschaft das Verfahren führt, war bis zu diesem Stand nicht offiziell mitgeteilt. Die Zuständigkeit des Staatsschutzes in Dortmund erklärt sich aus der Organisation der Polizei in Nordrhein-Westfalen: Fälle mit möglichem politischem Bezug aus dem Kreis Unna werden zentral beim Polizeipräsidium Dortmund bearbeitet. Dass der Staatsschutz übernimmt, ist bei Vorfällen in Parteibüros üblich und noch kein Beleg für ein bestimmtes Motiv.

Diese Unterscheidung ist zentral. BILD überschreibt ihren Artikel mit der Formulierung, ein Maskierter habe Grüne attackiert. Das legt nahe, die Partei oder ihre Mitglieder seien gezielt als politische Gegner angegriffen worden. Nach den bislang zugänglichen amtlichen Aussagen ist das eine mögliche Ermittlungsrichtung, aber kein Ergebnis. Die Polizei spricht vom Verdacht einer politisch motivierten Straftat, der geprüft werde. BILD selbst schreibt im Text, das Motiv sei unklar, und verweist darauf, dass es noch keine offiziellen Angaben gebe. Die dpa formuliert vorsichtiger: Ein Unbekannter soll die Sitzung gestürmt haben. Der WDR nennt den Vorfall einen Angriff auf eine Fraktionssitzung.

Offen ist auch, wer die Betroffenen sind. Die Berichte sprechen von einer Fraktionssitzung der Grünen und, in einer Überschrift des WDR, von Grünen-Politikern. Ob alle Anwesenden Ratsmitglieder, Parteimitglieder, Mitarbeitende oder Gäste waren, ist nicht dokumentiert. Ebenso wenig ist bekannt, ob der genannte Politiker, auf den die Person laut BILD losgegangen sein soll, zu den Verletzten gehört. Namen von Betroffenen wurden nicht offiziell genannt. Dieser Artikel nennt deshalb keine Namen, auch nicht von Kommunalpolitikern, solange deren Rolle nicht amtlich geklärt ist.

Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos äußerte sich nach einem Bericht von Antenne Unna noch in der Nacht auf Facebook bestürzt und verurteilte den Angriff: Wer Menschen angreife, die sich demokratisch engagierten, greife auch das friedliche Zusammenleben an. Eine Stellungnahme der Grünen in Schwerte, im Kreis Unna oder auf Landesebene war bis zu diesem Stand nicht auffindbar. Auf den öffentlich zugänglichen Kanälen der Partei fand sich zum Zeitpunkt der Recherche keine Erklärung zu dem Vorfall. Sollte die Partei sich äußern, kann das zur Frage beitragen, ob es zuvor Drohungen gab oder ob der Vorfall in einem bekannten Zusammenhang steht. Spekulationen über solche Hintergründe gibt es in sozialen Netzwerken bereits. Sie sind bislang durch nichts belegt und werden hier nicht wiedergegeben.

BILD erwähnt außerdem einen Aufkleber an der Außenscheibe des Büros. Der WDR berichtet in seiner Fassung von 07.10 Uhr, der Aufkleber trage die Aufschrift „Better dead than red“ und stamme aus dem Online-Shop eines bekannten Neonazis. Die Polizei ermittle nun, ob der Sticker mit dem Angriff in Verbindung steht. Wann er angebracht wurde und von wem, ist nicht bekannt. Eine eigene Aussage der Polizei zu dem Aufkleber liegt nicht schriftlich vor. Auch hier gilt: Ein Detail am Tatort ist noch kein Beweis für eine Urheberschaft oder ein Motiv. Gerade bei möglichen politischen Taten ist die Versuchung groß, aus einzelnen Spuren schnell eine Geschichte zu bauen. Die Ermittler haben sich dazu bislang nicht festgelegt.

Für die Einordnung lohnt der Blick auf die Quellenlage. Die frühesten Berichte entstanden in der Nacht. Die Ruhr Nachrichten meldeten kurz vor Mitternacht einen Übergriff, BILD veröffentlichte ihren Bericht am späten Abend, die dpa verbreitete ihre Meldung kurz darauf, später übernommen von ZDF, stern, RTL und FOCUS online. Der WDR aktualisierte seinen Text nach Mitternacht und erneut am Dienstagmorgen. In allen Fällen handelt es sich um Nachtberichte, die auf ersten Auskünften beruhen. Erfahrungsgemäß ändern sich in solchen Lagen Zahlen und Abläufe, sobald Polizei und Staatsanwaltschaft schriftlich informieren. Dieser Artikel wird dann aktualisiert.

Für Hinweise ist die Polizei zuständig. Wer am Montagabend in der Schwerter Innenstadt rund um die Brückstraße Beobachtungen gemacht hat, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden. Eine offizielle Zeugenbitte mit Telefonnummer hatte die Polizei bis zu diesem Stand nicht veröffentlicht. Sobald es eine schriftliche Mitteilung gibt, gilt deren Wortlaut.

Zusammengefasst: Gesichert ist nach amtlichen mündlichen Angaben, dass eine unbekannte, maskierte Person in Schwerte in eine Sitzung in einem Büro der Grünen eingedrungen ist, dass mehrere Menschen ins Krankenhaus kamen, dass der Staatsschutz wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat ermittelt und dass die Person flüchtig ist. Nicht gesichert sind die genaue Zahl und Schwere der Verletzungen, das Tatmittel, das Motiv, die Identität der Betroffenen und jede Angabe zur gesuchten Person.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Angriff in einem Raum, in dem gewählte Kommunalpolitiker beraten, ist ernst, ganz gleich, wer ihn verübt hat und warum. Gerade deshalb verdient er sorgfältige Berichterstattung statt einer Schlagzeile, die das Motiv vorwegnimmt. Wer heute schon weiß, dass hier Grüne als Grüne attackiert wurden, weiß mehr als die Ermittler.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Zahl der Verletzten, das Tatmittel und die Rolle des Feuerlöschers stammen bislang aus Redaktionsrecherchen, nicht aus amtlichen Mitteilungen. Das ist legitim, muss aber für Leser erkennbar bleiben. Eine Überschrift, die solche Angaben als Tatsache setzt, verwischt die Grenze zwischen Information und Vermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine verlässliche Darstellung kommt in solchen Fällen meist erst mit der schriftlichen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bis dahin ist Zurückhaltung kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern von Respekt gegenüber Betroffenen, gegenüber der gesuchten Person und gegenüber den Lesern.

Teilen Sie keine Namen, Fotos oder Verdächtigungen aus sozialen Netzwerken. Hinweise zu dem Vorfall in Schwerte gehören zur Polizei, nicht in Kommentarspalten.

Quellen:

WDR: Angriff auf Fraktionssitzung der Grünen in Schwerte: https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/kreis-unna/angriff-fraktionssitzung-gruene-schwerte-100.html

ZDFheute/dpa: Unbekannter stürmt Grünen-Sitzung: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/schwerte-unbekannter-stuermt-gruenen-sitzung-100.html

BILD: Maskierter attackiert Grüne in Parteibüro: https://bild.de/regional/nordrhein-westfalen/schwerte-maskierter-attackiert-gruene-in-parteibuero-drei-verletzte-6b04b1dd39a3e8110f0e95f0

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