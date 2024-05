SCRIPTED: Neue Humanimpfstoffe werden bereits entwickelt und für eine Pandemie-Grippe gelagert, die noch nicht einmal existiert

Neue Impfstoffe gegen die pandemische Vogelgrippe wurden bereits von der US-Regierung entwickelt und gelagert. Diese neuen Impfstoffe wurden nicht für Vögel und andere Tiere entwickelt, wo sich der aktuelle Stamm der Vogelgrippe ausbreitet. Obwohl dieser Vogelgrippestamm nicht einmal von Mensch zu Mensch übertragen wurde, ist bereits ein neues Angebot an H5N1-Impfstoffen und anderen mRNA-Impfstoffen für die Vogelgrippe in Arbeit.

Diese Impfstoffe führen ein genetisch spezifisches Antigen des jüngsten Stammes des Influenza-A-Virus-Subtyps H5N1 ein. Nach der traditionellen Definition der Impfstoffwissenschaft soll dieses Antigen menschliche Immunzellen aktivieren und das Langzeitimmungedächtnis des Zielantigens anregen – möglicherweise schützt das Individuum, wenn es später dem spezifischen Stamm ausgesetzt ist.

Aber woher wissen die Impfstoffunternehmen, dass dieser spezifische Stamm für eine Pandemie-Grippe verantwortlich sein wird? Damit Wissenschaftler einen wirksamen Impfstoff herstellen können (von dem sie glauben, dass sie ihn bereits haben), muss es eine konzertierte Anstrengung geben, den genetischen Code des H5N1-Virus zu manipulieren, um eine Reihe von wirksamen Impfstoffen vorzubereiten.

Historisch gesehen waren Wissenschaftler nicht in der Lage, die genetischen Mutationen aufstrebender Grippestämme und Crossover-Viren zu erraten. Daher das Scheitern der Grippeimpfstoffe, Jahr für Jahr. Um Impfstoffe mit der Gewissheit ihrer Wirksamkeit herstellen und lagern zu lassen, muss es einige Gain-of-Function-Forschung im Spiel gehaben haben. Diese Funktionsgewinnforschung ermöglicht es der Impfstoffindustrie, sich auf die spezifische Genetik des Zielantigens einzugrenzen, damit sie sich auf die Massenimpfung einer drohenden vom Menschen verursachten Pandemie einlagern und vorbereiten kann.

Es gibt bereits gesunde Zeichen dafür, dass die Vogelgrippe entwickelt wurde

Da der aktuelle Vogelgrippestamm bereits mutiert, um verschiedene Tiere zu infizieren, scheint es, dass bereits genetische Veränderungen am aktuellen H5N1-Stamm vorgenommen wurden.

Tatsächlich hat sich die Vogelgrippe von Geflügel über Stockenten bis hin zu Rindern und sogar zu einem Delfin ausgebreitet. Dr. Peter McCullough läutete Alarm über diese seltsame Spur der viralen Kreuzung. Er sagte, dies seien Anzeichen dafür, dass dieser Vogelgrippestamm von Menschen gemacht ist, und “es sieht so aus, als würde sie aus dem US Poultry Research Center in Athens, Georgia, kommen”.

“Sie haben bereits Impfstoffe vorbereitet, sollte sich die Vogelgrippe auf den Menschen ausbreiten. Wie haben sie bereits einen Impfstoff? Es basiert alles auf genetischem Code und sie kennen den genetischen Code”, Dr. McCullough sagte.

Während das aktuelle Risiko einer Übertragung auf den Menschen extrem gering ist, sollte die Existenz eines Vogelgrippe-Impfstoffvorrats jeden dazu bringen, sich zu fragen, ob ein bestimmter Stamm der Vogelgrippe bereits entwickelt wurde oder derzeit für die Massenfreisetzung in die Bevölkerung gearbeitet wird. Die Entwicklung von Biowaffen und die Forschung an räuberischen Impfstoffen hat nicht aufgehört, selbst nachdem SARS-CoV-2- und COVID-19-Impfstoffe an der Bevölkerung mit schädlichen Ergebnissen getestet wurden.

WHO schreit nach Umsetzung des “Pandemievertrags”, um die Kontrolle zurückzugewinnen und Impfpässe einzuführen

Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield warnte Anfang dieses Jahres, dass die Vogelgrippe, damit sie auf den Menschen springt, aus der Gain-of-Function-Forschung entwickelt worden sein muss. Alle Bedingungen für eine neue Pandemie sind wieder vorhanden, und die Interessen, die von einer neuen Pandemie profitieren wollen, fordern bereits nach Kontrolle – beginnend mit räuberischen Impfstoffprogrammen und “Pandemieverträgen”, die Globalisten mehr Macht geben und ihre multinationalen Geschäftsinteressen bereichern.

Der Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Jeremy Farrar, der an der Vertuschung von SARS-CoV-2 beteiligt war, sagt der Welt bereits, dass sich die Vogelgrippe entwickeln und “die Fähigkeit entwickeln wird, Menschen zu infizieren”. Die WHO versucht derzeit, einen Pandemievertrag zu verabschieden, der die nationale Souveränität und die individuelle Autonomie auf globaler Ebene auflösen und die Bevölkerungen dazu zwingt, sich unter anderem den globalen Kontrollen der WHO, der Entwicklung und Vertuschung von Biowaffen, ihrer räuberischen Impfstoffforschung und ihren Passsystemen zu unterwerfen, neben vielen anderen schrecklichen Überwachungs- und Missbrauchssystemen.

Da ein Impfstoff bereits für einen Vogelgrippestamm entwickelt und gelagert wird, der sich noch nicht einmal entwickelt hat, steht der wirtschaftliche und gesellschaftliche Druck, eine neue Pandemie zu entfesseln, unmittelbar bevor. Zu diesem Druck gehört die Aufschrebung einer profitablen neuen PCR-Testplattform, die eine Flut positiver Testergebnisse für eine kranke und immungeschwächte Bevölkerung entfesseln wird. Dies wird staatliche Kontrollen und Geldwäscheprogramme weiter rechtfertigen, die letztendlich verwendet werden, um das globale Impfstoffpasssystem voranzutreiben, komplett mit digitaler Zentralbankwährung, mehr technokratischen Kontrollen, Überwachung und sozialen Kreditwürdigkeiten für die Einhaltung.

Während es klug ist, in diesem Jahr keine potenzielle H5N1-Pandemie-Vogelgrippe zu fürchten und sich totalitären Kontrollen und Einschränkungen zu unterwerfen, ist es immer noch klug, Ihren Haushalt mental auf die bevorstehende Propaganda und Feigheit vorzubereiten, die sich daraus ergeben wird. Erhalten Sie frühe Behandlungsprotokolle und Vorbereitungspunkte für den Fall, dass diese räuberischen Kräfte ihre nächste Welle von Biowaffen, zerstörerischen Impfstoffprogrammen und völligem Totalitarismus entfesseln.

