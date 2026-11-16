Thumbnail: YouTube-Kanal „Marc Friedrich“

Frankfurt am Main – Harte Abrechnung eines Ex-Kanzlers! In einem viel geklickten YouTube-Short wirft Österreichs früherer Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Grünen vor, nach der Übernahme des Justizministeriums die Führung der Staatsanwaltschaft mit „grenzwertigen“ Mitteln ausgetauscht zu haben. Über sein eigenes Falschaussage-Verfahren sagt er: „Ich weiß genau, wie diese Systeme funktionieren.“ Der Clip trägt den Titel „Amann gegen Kurz“ und stammt aus einem Podcast vom Mai. Vieles, was Kurz über seinen Prozess sagt, ist belegt. Bei einigen Details und bei seinen Vorwürfen gegen die Grünen ist Vorsicht geboten.

https://youtube.com/shorts/Rfo-9GUvdnw

Zuerst zum Video. Der Short ist 119 Sekunden lang und wurde am Dienstag, 10. November 2026, um 9:03 Uhr deutscher Zeit auf dem Kanal des Finanzbuchautors Marc Friedrich hochgeladen, der rund 737.000 Abonnenten zählt. Bei unserem Abruf am Montagabend hatte er rund 134.428 Aufrufe und 5.675 Likes. Zu sehen und zu hören ist allein Sebastian Kurz auf einer Bühne mit Ansteckmikrofon. Das Vorschaubild trägt den Schriftzug „Das passt ihr nicht…“. Die im Titel genannte Journalistin Melanie Amann ist im Ausschnitt weder zu sehen noch zu hören. Ob ihr die Aussagen nicht passten, wie das Vorschaubild suggeriert, zeigt der Clip nicht.

Woher stammt der Ausschnitt? Die Passage findet sich wortgleich im Podcast „Einfach mal machen“ von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Folge zweiunddreißig, aufgezeichnet als Live-Streitgespräch in Frankfurt mit Kurz und Amann. Laut der offiziellen Podcast-Seite wurde die Folge am 20. Mai 2026 veröffentlicht, im Transkript steht die Passage bei etwa Minute fünfzehn. Amann war von 2023 bis 2025 stellvertretende Chefredakteurin des „Spiegel“ und ist heute Chefredakteurin Digital der FUNKE Mediengruppe. Der Short ist also kein neues Interview, sondern ein rund sechs Monate alter Ausschnitt.

Die Kernaussagen von Kurz im Wortlaut: „Wir sind zweimal in Österreich gewählt worden. Ich habe beim zweiten Mal den Fehler gemacht, das Justizministerium an die Grünen abzugeben.“ Die Grünen hätten „die Führungsebene in der Staatsanwaltschaft ausgetauscht mit Disziplinarverfahren und Mitteln und Wegen, die, würde ich sagen, grenzwertig waren“. Dann folgt ein Satz über den Tod eines ehemaligen Sektionschefs, den Kurz in einen ursächlichen Zusammenhang damit stellt. Und weiter: „Hätte das eine AfD gemacht, dann wird die Republik brennen. Aber weil es die Grünen waren, war sozusagen das in Ordnung.“

Was belegt ist: Kurz gewann die Nationalratswahlen 2017 und 2019. Ab Jänner 2020 regierte die ÖVP mit den Grünen, Justizministerin wurde Alma Zadić (Grüne), sie blieb bis März 2025 im Amt. Der langjährige mächtige Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, wurde im Februar 2021 suspendiert. Angeordnet hatte das laut ORF der damalige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) als Zadićs Vertreter während ihrer Karenz. Zadić teilte Pilnaceks große Sektion später auf. Ob das „grenzwertig“ war, ist eine politische Wertung von Kurz, keine festgestellte Tatsache.

Besonders heikel ist der Satz über Pilnaceks Tod. Pilnacek wurde am 20. Oktober 2023 tot in einem Seitenarm der Donau gefunden. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien teilte mit, ein weiteres gerichtsmedizinisches Gutachten bestätige den Ertrinkungstod. Für einen Unfall oder ein Tötungsdelikt gebe es keine Anhaltspunkte. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte die ergänzenden Ermittlungen ein. Dass die Maßnahmen der Grünen den Tod verursacht hätten, ist dagegen eine Behauptung von Kurz, die keine Behörde so festgestellt hat. Die von Zadić eingesetzte Kreutner-Kommission fand im Übrigen politische Interventionen in der Justiz vor allem mit Blick auf die ÖVP, betonte aber, es gebe keine Verfehlungen nur einer Partei. Pilnacek selbst nannte sie „auch Opfer des Systems“. Wer in einer Krise steckt: In Deutschland hilft die Telefonseelsorge rund um die Uhr kostenlos unter 0800 1110111, in Österreich unter 142.

Dann kommt Kurz auf sein eigenes Verfahren. „Ich hatte vier Jahre ein Verfahren, das unendlich viel Geld gekostet hat, mit 10 Tagen im Großen Schwurgerichtssaal, wo sonst Mörder und Vergewaltiger sitzen, zur Frage, ob ich angeblich in einem U-Ausschuss gelogen habe.“ Der Kern stimmt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte Kurz vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss zur Besetzung des Aufsichtsrats der Staatsholding ÖBAG falsch ausgesagt zu haben. Im Februar 2024 verurteilte ihn Erstrichter Michael Radasztics laut ORF zu acht Monaten bedingt. Kleine Korrektur: Die Krone zählte zwölf Verhandlungstage mit einundzwanzig Zeugen, nicht zehn.

Auch der Vorwurf gegen den Richter hat einen wahren Kern. Kurz sagt, er habe einen Richter bekommen, „der selber disziplinarrechtlich verurteilt war, weil er Akten und Informationen an einen Oppositionsabgeordneten weitergegeben hat“, und das sei erst nach dem Urteil bekannt geworden. Laut Kurier fiel die Disziplinarentscheidung des Oberlandesgerichts Graz gegen Radasztics im Mai 2023 und wurde im Dezember 2023 rechtskräftig. Sie betraf unter anderem die Weitergabe einer Information aus dem Eurofighter-Verfahren an den damaligen Abgeordneten Peter Pilz im Jahr 2018, einen der schärfsten politischen Gegner von Kurz. Öffentlich wurde sie erst am 26. Februar 2024, drei Tage nach dem Urteil gegen Kurz. Das stimmt also. Aber: Das Berufungsgericht stellte ausdrücklich fest, dass weder eine Befangenheit des Erstrichters noch ein Anschein davon vorlag. Wenn Kurz ironisch sagt, er sei „auf keinen Fall befangen“ gewesen, widerspricht er damit dem Gericht, das ihn freigesprochen hat.

Der Freispruch selbst ist amtlich. In der Medieninformation des Oberlandesgerichts Wien vom 26. Mai 2025 heißt es, der Schuldspruch gegen Kurz sei aufgehoben worden, weil der objektive Tatbestand der falschen Beweisaussage nicht erfüllt gewesen sei. Kurz habe die Entscheidungsfrage, ob er selbst eingebunden war, mit „Ja“ richtig und vollständig beantwortet. Das Urteil ist rechtskräftig. Zur Vollständigkeit, im Clip fehlt das: Der Schuldspruch gegen seinen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli wurde vom selben Senat bestätigt. Zwei Details aus dem Short stimmen so nicht oder sind nicht belegt. Kurz sagt, „ein halbes Jahr später“ habe es das Berufungsverfahren gegeben. Tatsächlich lagen zwischen Ersturteil im Februar 2024 und Berufung im Mai 2025 rund fünfzehn Monate. Dass die Berufung nur fünfundzwanzig Minuten gedauert habe und dass es über zehntausend Medienartikel gegeben habe, sind Angaben von Kurz, die wir nicht unabhängig prüfen konnten.

Kurz sagt außerdem, bei der „Masse dieser Ermittlungsverfahren“ sei „überhaupt nichts rausgekommen“. Für das Falschaussage-Verfahren trifft das auf ihn persönlich zu. Andere Verfahren laufen aber noch. In der sogenannten Inseraten- oder Umfrageaffäre ermittelt die WKStA nach Medienberichten weiterhin, auch gegen Kurz. Eine Anklage gibt es dort bisher nicht, und ein umfangreicher Auswertungsbericht fand laut Kurier keinen direkten Beleg für einen Auftrag von Kurz. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Für ihn wie für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Am Ende des Clips wird Kurz grundsätzlich: „Es ist auf der ganzen Welt so, dass mehr und mehr versucht wird, mit Verfahren Politik zu machen.“ Ganz gleich, ob es gegen einen Linken, einen Rechten, ihn selbst oder einen Gegner gehe, halte er nichts davon, weil es dem politischen System schade. Das ist eine Meinung, die sich als solche nicht prüfen lässt. Der Vergleich mit der AfD ist ebenfalls Kurz’ Wertung. In Österreich gibt es keine AfD. Gemeint ist offenbar, dass ein solches Vorgehen einer rechten Partei in Deutschland einen Aufschrei auslösen würde. Die letzten Sekunden des Shorts sind abgeschnitten, die Untertitel enden mitten im Satz.

Unterm Strich: Kurz ist rechtskräftig freigesprochen, die Disziplinarstrafe des Erstrichters ist belegt und wurde tatsächlich erst nach dem Urteil öffentlich. Die Suspendierung Pilnaceks unter grüner Ressortführung ist dokumentiert. Nicht belegt sind dagegen der ursächliche Zusammenhang mit Pilnaceks Tod, die Befangenheit des Richters, die das Berufungsgericht ausdrücklich verneinte, und die Zeitangabe von einem halben Jahr bis zur Berufung. Der Titel „Amann gegen Kurz“ verspricht einen Schlagabtausch, den der Ausschnitt nicht zeigt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kurz hat einen Punkt, wenn er sagt, dass Verfahren gegen Politiker nicht zur Waffe werden dürfen. Ein Richter mit Disziplinarstrafe wegen Weitergabe an einen erklärten Gegner des Angeklagten, und die Öffentlichkeit erfährt davon erst nach dem Urteil: Das beschädigt Vertrauen, selbst wenn das Berufungsgericht keine Befangenheit sah.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer aber den Tod eines Menschen in eine politische Anklage einbaut, überschreitet eine Grenze. Die Behörden haben ein Fremdverschulden ausgeschlossen, über die inneren Gründe eines Suizids weiß niemand von außen Bescheid. Solche Sätze verdienen Widerspruch, gerade weil sie von einem früheren Regierungschef kommen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und der Clip selbst? Er verkauft mit Titel und Vorschaubild ein Duell, das gar nicht stattfindet. Ein halbes Jahr alter Podcast-Ausschnitt wird zur frischen Abrechnung zugespitzt. Wer sich ernsthaft über Justizpolitik ärgert, sollte das ganze Gespräch hören und nicht nur das, was in zwei Minuten passt.

Was meinen Sie: Wird in Europa zu oft mit Strafverfahren Politik gemacht – oder ist das nur die Ausrede der Betroffenen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Oberlandesgericht Wien: Medieninformation zur Causa Kurz: https://www.justiz.gv.at/file/2c92fd157f9874e501806f4e62da09ad.de.0/presseaussendung%20kurz%20und%20bonelli.pdf?forcedownload=true

Oberstaatsanwaltschaft Wien: Gutachten zum Ableben von Christian Pilnacek: https://www.justiz.gv.at/file/2c92fd159bc722bf019c565a3dd35ca5.de.0/Pressemitteilung_OStA_Wien_Causa_Mag_Pilnacek_Gutachten.pdf?forcedownload=true

Podcast „Einfach mal machen“ mit Melanie Amann und Sebastian Kurz: https://einfach-mal-machen.podigee.io/35-einfach-mal-machen-folge-32-mit-melanie-amann-sebastian-kurz-streitgesprach-in-frankfurt

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