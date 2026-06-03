Sehenswert !! Fleischhauer zerlegt Grüne Abgeordnete Transfrau mit Widersprüchen der Woke-Ideologie
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Kommentare
Ein Kommentar zu „Sehenswert !! Fleischhauer zerlegt Grüne Abgeordnete Transfrau mit Widersprüchen der Woke-Ideologie“
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Trotz der unterschiedlichsten Kulturen der Welt bleibt für Alle eines gleich : Bei allen dieser vielen Kulturen gibt es letztendlich aber nur 2 Gechlechter ? Komisch ! Wieso ? Alle anderen Erkenntnisse sind dann aber zwangsläufig der absolute Schwachsinn ….
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