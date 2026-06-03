Sehenswert !! Fleischhauer zerlegt Grüne Abgeordnete Transfrau mit Widersprüchen der Woke-Ideologie

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Sehenswert !! Fleischhauer zerlegt Grüne Abgeordnete Transfrau mit Widersprüchen der Woke-Ideologie“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Trotz der unterschiedlichsten Kulturen der Welt bleibt für Alle eines gleich : Bei allen dieser vielen Kulturen gibt es letztendlich aber nur 2 Gechlechter ? Komisch ! Wieso ? Alle anderen Erkenntnisse sind dann aber zwangsläufig der absolute Schwachsinn ….

    Antworten

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