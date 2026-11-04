SELBSTSCHUSS-SKANDAL IN SACHSEN-ANHALT! 120 BLEIKUGELN IM KÖRPER EINER LEHRERIN – NACHBAR WEGEN VERSUCHTEN TOTSCHLAGS VOR GERICHT!

GOMMERN/STENDAL – Ein entlaufener Hund, ein verhängnisvolles Loch im Gartenzaun und eine lebensgefährliche Schussfalle: Was als harmlose Suche nach einem Haustier begann, endete für eine Mathematiklehrerin in einem blutigen Albtraum! Noch immer stecken 120 Bleikugeln in ihrem Körper, teilweise gefährlich nahe an Herz und Luftröhre. Die Frau kann seit Monaten nicht mehr arbeiten und muss möglicherweise für den Rest ihres Lebens mit den Folgen leben. Der mutmaßliche Verantwortliche steht jetzt vor Gericht. Am 3. November 2026 begann vor dem Landgericht Stendal ein aufsehenerregender Strafprozess gegen den 43 Jahre alten Andreas M. aus Dannigkow, einem Ortsteil von Gommern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht eine selbst gebaute Schussvorrichtung, mit der der Grundstücksbesitzer angeblich ungebetene Besucher abschrecken wollte. Doch die gefährliche Konstruktion traf keine Person, vor der er sich nach eigenen Angaben schützen wollte, sondern seine Nachbarin Sandra L., eine damals 54 Jahre alte Lehrerin. Am Samstagmorgen des 2. Mai 2026 war ihre Hündin davongelaufen und auf das Nachbargrundstück gelangt. Die besorgte Hundehalterin folgte dem Tier und zwängte sich durch ein großes Loch im Zaun. Was sie nicht ahnte: Auf dem Grundstück befand sich eine versteckte Selbstschussanlage, die durch eine Stolperleine ausgelöst werden konnte. Plötzlich krachte ein Schuss. Eine Ladung Schrotmunition traf die Frau frontal im Bereich der rechten Schulter und des Oberkörpers. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen, brach zusammen und verlor zeitweise das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, lag sie schwer verletzt und blutend am Boden. Trotz ihrer Schmerzen gelang es ihr, über das Mobiltelefon den Notruf abzusetzen. Rettungskräfte und Notärzte konnten die Frau schließlich mithilfe einer Handyortung finden. Ohne die rechtzeitige medizinische Versorgung hätte sie nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht überlebt. Der Vorfall löste einen Großeinsatz in der Zerbster Straße aus. Polizeikräfte durchsuchten das Grundstück, Spezialkräfte wurden hinzugezogen und das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt in die Ermittlungen eingebunden. Bereits die erste Polizeimeldung aus Sachsen-Anhalt bestätigte die schweren Verletzungen durch Schrotmunition sowie den Verdacht, dass die Frau unbeabsichtigt eine Selbstschussanlage aktiviert hatte. Zunächst wurde kein Haftbefehl wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts beantragt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen änderte sich jedoch die strafrechtliche Bewertung. Am 8. Mai wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Seitdem befindet er sich in der Justizvollzugsanstalt Burg. Aus einem vermeintlichen Schutz des eigenen Grundstücks wurde damit ein Fall, der nicht nur die Menschen in Dannigkow erschüttert, sondern auch grundsätzliche Fragen nach der Verantwortung für lebensgefährliche Fallen auf Privatgrundstücken aufwirft. Denn eines steht unabhängig von der noch ausstehenden strafrechtlichen Entscheidung fest: Ein Gartenzaun darf niemals zur tödlichen Gefahr für Menschen werden.

WAFFENARSENAL IM WOHNHAUS – STAATSANWALTSCHAFT SIEHT LEBENSGEFÄHRLICHE KONSTRUKTION! Was Ermittler nach der Schussabgabe auf dem Grundstück des Angeklagten entdeckten, verschärfte die Brisanz des Falles erheblich. Nach den veröffentlichten Berichten fanden die Beamten zahlreiche Waffen, gefährliche Gegenstände und größere Mengen Munition. Darunter sollen sich Schrotflinten, veränderte Schreckschusswaffen und Harpunen befunden haben. Für die aufgefundenen erlaubnispflichtigen Waffen soll Andreas M. nicht über die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis verfügt haben. Besonders im Fokus der Ermittlungen stand die Vorrichtung, die der Angeklagte nach eigenem Eingeständnis selbst angefertigt und aufgestellt hatte. Als Ausgangspunkt diente ihm eine Wühlmausfalle, die normalerweise für Platzpatronen ausgelegt ist. Diese soll er mit einem Stahlrohr verändert und für die Verwendung scharfer Schrotmunition umgebaut haben. Eine Angelschnur diente als Auslöseelement. Nach den Feststellungen der Anklage war die Konstruktion so angeordnet, dass ein erwachsener Mensch beim Auslösen im gefährlichen Bereich des Oberkörpers getroffen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Andreas M. die mögliche Tötung eines Menschen zumindest billigend in Kauf genommen habe. Der zuständige Staatsanwalt Thomas Kramer machte beim Prozessauftakt deutlich, welche tödlichen Folgen eine solche Vorrichtung haben konnte. Der Angeklagte selbst räumte ein, die Falle in der Nacht vor der Tat innerhalb von ungefähr zwei Stunden gebaut und installiert zu haben. Er bestritt jedoch, einen unbeteiligten Menschen verletzen zu wollen. Als Erklärung für sein Verhalten verwies er auf jahrelange Bedrohungen und Auseinandersetzungen mit einem Mann aus seinem persönlichen Umfeld. Nach seinen Angaben handelt es sich um den Sohn des ehemaligen Lebensgefährten seiner Mutter. Dieser soll ihn seit Jahren bedrängt und wiederholt Geld verlangt haben. Außerdem behauptet Andreas M., dass der Betreffende im Februar sein Haus in Brand gesetzt habe. Ob diese Vorwürfe zutreffen, ist durch die vorliegenden Berichte nicht unabhängig belegt. Als Rechtfertigung für die Gefährdung Unbeteiligter können solche Behauptungen ohnehin nicht automatisch gelten. Der Angeklagte war nach Medienberichten bereits zuvor wegen Drogendelikten, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffenrecht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Vor Gericht ließ sein Verteidiger eine Erklärung verlesen, in der Andreas M. sein Bedauern über die Verletzungen der Nachbarin ausdrückte und erklärte, die Verantwortung für sein Handeln tragen zu wollen. Die entscheidende juristische Frage lautet nun, mit welchem Vorsatz die Anlage tatsächlich errichtet wurde. Wie der MDR über den Prozess am Landgericht Stendal berichtet, könnte es sogar zu einer rechtlichen Neubewertung kommen. Die zuständige Strafkammer hat darauf hingewiesen, dass aufgrund einer möglicherweise heimtückischen Tatausführung auch versuchter Mord in Betracht kommen könnte. Gerichtssprecher Michael Steenbuck erläuterte, dass dem Angeklagten bei entsprechender Verurteilung sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen könne. Damit steht im Verfahren weit mehr auf dem Spiel als die bloße Frage, wer eine gefährliche Schussvorrichtung gebaut hat. Das Gericht muss klären, ob der Mann bewusst eine Situation geschaffen hatte, in der ein Mensch ohne jede Vorwarnung durch einen Schuss getötet werden konnte. Ein rechtskräftiges Urteil liegt bislang nicht vor, weshalb weiterhin die Unschuldsvermutung hinsichtlich der angeklagten Straftaten gilt.

120 BLEIKUGELN, MASSIVE GESUNDHEITSSCHÄDEN UND EINE UNGEWISSE ZUKUNFT – DIE ERSCHÜTTERNDE AUSSAGE DES OPFERS! Besonders beklemmend wurde der Prozess, als Sandra L. vor Gericht schilderte, welche Folgen der Schuss für ihr Leben hat. Die Mathematiklehrerin, die vor dem Angriff ihrem Beruf nachging und lediglich ihren entlaufenen Hund zurückholen wollte, kämpft seit Mai 2026 mit schweren gesundheitlichen Problemen. Nach ihren eigenen Angaben befinden sich noch immer 120 Bleikugeln in ihrem Körper. Die Geschosse stecken teilweise in Knochen und im Bereich der Lunge. Einzelne Projektile liegen so nahe an lebenswichtigen Organen, insbesondere am Herzen und an der Luftröhre, dass Ärzte eine operative Entfernung für zu riskant halten. Medizinische Eingriffe könnten ihren Zustand möglicherweise weiter verschlechtern. Hinzu kommt die Gefahr einer erhöhten Bleibelastung. Sandra L. erklärte, ihre gemessenen Bleiwerte lägen ungefähr beim Zehnfachen des maßgeblichen Grenzwertes. Diese Angabe stammt aus ihrer Aussage und ist ohne Einsicht in die medizinischen Befunde nicht unabhängig überprüfbar. Dennoch verdeutlicht sie, welche Sorgen die Betroffene neben den unmittelbaren Schussverletzungen begleiten. Denn der menschliche Körper kann durch aufgenommene Bleiverbindungen gesundheitlich erheblich belastet werden. Ob und in welchem Umfang die verbliebenen Schrotkugeln langfristig zusätzliche Schäden verursachen, müssen die behandelnden Ärzte beurteilen. Für Sandra L. geht es längst nicht mehr allein um die Erinnerung an jenen verhängnisvollen Samstagmorgen. Es geht um ihre körperliche Belastbarkeit, ihre Arbeitsfähigkeit, ihre berufliche Zukunft und die Frage, ob sie jemals wieder ein normales Leben führen kann. Seit dem Angriff ist sie arbeitsunfähig. Ob sie irgendwann wieder vor einer Schulklasse stehen und Mathematik unterrichten kann, bleibt offen. Besonders tragisch ist die Tatsache, dass die Frau nach dem Schuss selbst um ihr Überleben kämpfen musste. Schwer verletzt, zeitweise bewusstlos und mit erheblichen Schmerzen lag sie auf dem Grundstück, während jede Minute entscheidend sein konnte. Nur weil ihr der Notruf noch gelang und die Rettungskräfte ihren Aufenthaltsort ermitteln konnten, erhielt sie rechtzeitig Hilfe. Nach einem Bericht der BILD-Zeitung über die Zeugenaussage schilderte sie im Gerichtssaal auch ihre Angst vor weiteren medizinischen Eingriffen und die Unsicherheit, mit zahlreichen Geschossen im Körper leben zu müssen. Der Fall wirft damit weitreichende Fragen auf: Welche Verantwortung trägt ein Grundstücksbesitzer, der sein Eigentum mit einer potenziell tödlichen Falle schützt? Wie lässt sich verhindern, dass Unbeteiligte in lebensgefährliche Situationen geraten? Und welche Konsequenzen muss es haben, wenn eine solche Anlage tatsächlich einen Menschen trifft? In einem Rechtsstaat dürfen vermeintliche Bedrohungen, Angst vor Einbrechern oder persönliche Konflikte nicht dazu führen, dass Menschen durch versteckte Schussvorrichtungen schwer verletzt oder getötet werden. Das Strafverfahren soll klären, welche Schuld den Angeklagten im konkreten Fall trifft. Für die Geschädigte werden die Folgen aber möglicherweise weit über den Gerichtssaal hinausreichen. Der Prozess wird am 5. November 2026 fortgesetzt, weitere Verhandlungstermine sind vorgesehen und ein Urteil wird nach bisherigen Medienangaben gegen Ende November erwartet. Bis dahin bleibt die rechtliche Entscheidung offen. Doch die erschütternde Bilanz dieses Falles steht bereits fest: Eine Frau wollte lediglich ihren Hund zurückholen und wurde durch eine selbst gebaute Schussanlage lebensgefährlich verletzt. 120 Bleikugeln in ihrem Körper erinnern bis heute an einen einzigen Moment, der ihr Leben für immer verändert haben könnte.

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