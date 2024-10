Die Dinge laufen nicht gut für die Ukraine, da russische Streitkräfte über den Donbas vorrücken und Dörfer und Siedlungen einnehmen, von denen man einst dachte, dass sie sicher in Wolodymyr Selenskyjs Griff waren.

Laut der ungarischen Finanznachrichtenagentur Portfolio sind zwei Siedlungen in der Nähe der ukrainischen Stadt Kurakhove, Zolotya Niva und Zorjane Perse – eine befindet sich nördlich von Kurakhove und die andere südlich – gerade an Russland gefallen, obwohl Kiew dies nur ungern anerkennt.

Der Stabschef der Ukraine deutete an, dass die beiden Siedlungen verloren gingen, als er zugab, dass das Gebiet um Kurakhove „der Ort der schwersten Zusammenstöße an der Ostfront war“. Dies ist eine politisch korrekte Art zu sagen, dass die Ukraine den Krieg in den Bereichen verliert, die wichtig sind.

Russland war so erfolgreich bei der Eroberung weiterer Dörfer und Siedlungen an der Ostfront der Ukraine, dass die ukrainischen Streitkräfte in einigen Fällen zum Rückzug gezwungen wurden. Zum Beispiel hat Kiew gerade Ugledar (Vuhledar) an Russland verloren, obwohl es zuvor die „Festung“, wie die Ukraine sie nannte, zwei volle Jahre lang verteidigt hatte.

„Die Stadt, die strategisch wichtig ist, wurde von ihren früheren Verteidigern aufgrund ihrer massiven Turmblöcke, die sich aus den umliegenden Ebenen erhoben, als ‚Festung‘ bezeichnet“, sagt die Mitarbeiter von Remix News.

Russland gewinnt in der Ukraine viel an Boden

Ein weiteres Gebiet, das kürzlich unter russische Kontrolle fiel, ist Toreck, was ein Sprecher der ukrainischen Armee bestätigte. Igor Kimakovsky, ein Berater der russischen Verwaltung der Region Donezk, sagte den russischen Medien, dass russische Truppen „aus verschiedenen Richtungen in das Stadtzentrum eingedrungen sind und nun alle Wohngebäude kontrollieren“.

Ukrainische Militärblogger geben ähnlich dasselbe über die anhaltenden Fortschritte Russlands zu. Die NATO und der Westen würden alle glauben lassen, dass Wladimir Putin verliert, aber die Wahrheit scheint zu sein, dass Zelensky derjenige ist, der den Abfluss wirbelt.

Portfolio berichtete, dass ukrainische Blogger „zugaben, dass die Initiative in der Region der russischen Armee gehört“, was sich auf Russland bezieht, das jetzt Toreck und die umliegenden Gebiete kontrolliert.

In Richtung Siversk haben russische Streitkräfte Berichten zufolge auch Verkhnokamyanskoe und Grigorovka, zwei weitere ehemalige ukrainische Hochburgen, erobert. Bilder und Videomaterial kursieren im Internet, die russische Truppen zeigen, die die Flagge ihres Landes über den Ruinen von Grigorowka hissen.

Russische Truppen sind weiter in Serebyjanka eingedrungen, während sie sich auf den Weg zu einer vollständigen Übernahme kämpfen, genau wie in Toreck und diesen anderen Gebieten der Ostukraine.

Die ukrainischen Streitkräfte haben seitdem damit begonnen, die Region Dnipropetrowski zu stärken, während Russland weiter auf seine nächsten Ziele zusteuert.

Russische Streitkräfte erleiden Massenverluste, je tiefer sie in die Ukraine eindringen, und verlieren laut der Ukraine jeden Tag etwa 1.200 Truppen durch schwere Verletzungen oder Todesfälle. Angenommen, dies stimmt, hat Russland immer noch die Oberhand gegen die Ukraine, die es sich nicht leisten kann, so viele Truppen zu verlieren, ohne sie zu verlieren, da Putin eindeutig immer weiter in die Ukraine vorrückt.

Toreck, das übrigens auch Toretsk heißt, war seit 2014 eine Stadt an vorderster Front für die Ukraine. Russlands offensichtlicher Sieg bei der Eroberung der Stadt, zu der auch die „vollständige Auslöschung“ der Gebäude und Strukturen der Stadt gehörte, stellt einen schweren Schlag für Kiew dar.

„Dies zwingt unsere Truppen, sich zu bewegen, da es in diesen Sektoren nichts zu halten gibt“, sagte die ukrainische Militärsprecherin Anastasia Bobovnikova in einer Erklärung gegenüber Reuters.

„Das ist eine versengte Erdtaktik.“

Wenn Russland in der Lage ist, den Hügel von Toreck vollständig zu erobern, wird Moskau dann die Fähigkeit haben, eine große Versorgungslinie zu behindern, die die ukrainische Operation Rear mit ukrainischen Streitkräften im östlichen Teil des Landes verbindet.

Der Russland-Ukraine-Krieg scheint endlos zu sein, ähnlich wie der Krieg mit Israel gegen den Rest des Nahen Ostens. Erfahren Sie mehr unter Chaos.news.

