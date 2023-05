Selters: Jugendliche attackieren Postzustellerin!

(wie) Zwei Jugendliche haben am vergangenen Samstag eine Postzustellerin in Niederselters mehrfach angegriffen und die Aktion dabei auch noch gefilmt. Die Frau ging ihrer Arbeit nach und stellte gegen 12:30 Uhr in der Straße “Am Mühlbach” Post zu. Als sie von einem Wohnhaus wieder zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, wurde sie plötzlich von zwei Jugendlichen attackiert, von denen einer einen Eimer Wasser und der andere sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Die Zustellerin wurde mit dem übel riechenden Wasser überschüttet und dabei noch gefilmt. Anschließend flohen die Jugendlichen. Nicht nur die Frau, sondern auch die mitgeführten technischen Geräte der Post wurden vollkommen nass. Als die Zustellerin gegen 15:00 Uhr eine Pause auf dem Parkplatz Am Schwimmbad machte, näherten sich die Jugendlichen plötzlich wieder, diesmal allerdings vermummt. Der eine Angreifer hielt wieder sein Mobiltelefon bereit zum Filmen in der Hand. Die Frau floh mit dem Post-Fahrzeug und versuchte den Jugendlichen zu entkommen. Dies wiederholte sich wenig später nochmals. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden