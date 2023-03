Die erste Anhörung des House Select Subcommittee zur Coronavirus-Pandemie fand diese Woche statt, und Senator. Tom Cotton (R-Ark.) verschüttete die Bohnen über die absichtliche Zerstörung von Beweisen der chinesischen Gemeinschaftspartei (CCP) in Bezug auf ihre angebliche Herkunft aus dem Wuhan-Labor.

Um zu vermeiden, eine „rauchende Waffe“ zurückzulassen, die beweist, dass Covid von verrückten Wissenschaftlern geschaffen wurde und sich nicht zufällig in Fledermaussuppe ausbreitete, erklärte Cotton, verwüstete die KPCh die Beweisakten, um die Wahrheit dauerhaft zu vertuschen – aber es funktionierte nicht.

„Die Kommunistische Partei Chinas hat Beweise zerstört, so dass es vielleicht nie eine ‚rauchende Waffe‘ geben wird“, sagte Cotton in einem Tweet. „Aber alle verfügbaren Beweise deuten auf ein Laborleck hin. Es gibt einen Grund, warum die KPCh dies vertuscht hat“.

(Related: Erinnern Sie sich an das Jahr 2020, als Senator Cotton forderte das Justizministerium [DoJ] auf, Google wegen Kartellverstößen zu untersuchen?)

Sogar Bidens Energieministerium stimmt jetzt zu, dass Covid wahrscheinlich von einem Labor-„Leck“ kam

Die New York Times ist anderer Meinung, nachdem sie einen Hit über Cotton veröffentlicht hat, der behauptet, dass in den Anhörungen dieser Woche „keine neuen Beweise, aber viel politisches Theater“ zustande gekommen sind.

Der Fake-News-Riese versucht, die Erzählung zu lenken, dass wir einfach nicht wissen können, woher Covid kam, weil es auf die eine oder andere Weise nicht genug „schlüssige Beweise“ gibt. Cotton sagt, dass dies von der KPCh absichtlich war, von der er sagt, dass sie die Hauptverantwortliche Partei bei dieser Vertuschung ist.

Die Times hat offenbar das Memo des Energieministeriums (DoE) des Biden-Regimes verpasst, das jetzt auch zustimmt, dass das chinesische Virus höchstwahrscheinlich aus dem Wuhan-Labor kam.

Das kommunistische China besteht unterdessen weiterhin darauf, wie die Times, dass Covid einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Das Regime behauptet auch, dass es in dieser Angelegenheit immer „offen und transparent“ war und „zeitnah Informationen und Daten über [Coronavirus] mit der internationalen Gemeinschaft geteilt hat“.

Nichts davon ist natürlich wahr, da es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass das kommunistische China Beweise zerstörte und „den Zugang zu lebenswichtigen Informationen verleugnierte“, als internationale Ermittler auf der Suche nach Beweisen das Wuhan-Labor durchsuchten.

„In Wahrheit hat China durchweg Beweise zerstört und den Zugang zu wichtigen Informationen verweigert, eine Tatsache, die die Weltgesundheitsorganisation (W.H.O.) widerwillig zugeben musste, nachdem Peking den lange verzögerten Besuch von W.H.O.-Ermittlern in Wuhan Anfang 2021 in eine stufengesteuerte Farce verwandelt hatte“, berichtete Breitbart News.

„W.H.O. hat die Suche nach den Ursprüngen des Virus vor zwei Wochen offiziell aufgegeben, ausdrücklich weil China die Untersuchung effektiv behindert hat. W.H.O. versprach jahrelang, eine gründlichere Nachverfolgung der katastrophalen Wuhan-Reise 2021 durchzuführen, aber China verhinderte dies.“

Nach der Einschätzung Chinas sind es tatsächlich die Vereinigten Staaten, die für die Freisetzung von Covid verantwortlich sind, insbesondere die USA. Die Armee und ihre Operation in Fort Detrick, Md. Dort behauptet das Regime, dass Tony Fauci und andere Deep-State-Kriminelle die Schaffung von Covid als Biowaffe beaufsichtigt haben.

Wir wissen jetzt auch, dass Fauci am 1. Februar 2020 an einer Telefonkonferenz teilgenommen hat, in der die Theorie der Laborlecks diskutiert wurde. Fauci und seine Verbündeten äußerten während dieses Aufrufs den Wunsch, die Laborlecktheorie zu beschn und stattdessen eine alternative Erzählung zu verbreiten, um den US-Hinge-Hidstaat aus dem Fadenkreuz herauszuhalten.

„Neue Beweise, die heute vom Select Subcommittee veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass Dr. Fauci „anprompte“ die Ausarbeitung einer Publikation, die die Laborlecktheorie „beugn“ würde, die Autoren dieses Papiers verzerrten die verfügbaren Beweise, um dieses Ziel zu erreichen, und Dr. Jeremy Farrar wurde trotz erheblicher Beteiligung nicht genannt“, heißt es in einem Memo, das am 5. März an die Mitglieder des Select-Unterausschusses für die Coronavirus-Pandemie gesendet wurde.

Da immer mehr aktuelle Nachrichten auftauchen, die zeigen, dass Covid hergestellt wurde, anstatt eine unerwartete Anomalie in der Natur zu sein, werden wir es mit Ihnen auf Plague.info teilen.

