Senatoren führen Gesetzentwurf ein, um Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente direkt an Verbraucher zu verbieten

in

Die Senatoren Bernie Sanders und Angus King führten den End Prescription Drug Ads Now Act ein, der die Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel direkt an Verbraucherinnen in den Medien im Fernsehen, in Print, in den sozialen Medien verbieten würde.

Seit die FDA 1997 die Werberegeln gelockert hat, haben Pharmaunternehmen Milliarden für die Werbung für Medikamente ausgegeben. Allein im Jahr 2024 gaben AbbVie und Novo Nordisk über 600 Millionen US-Dollar für Anzeigen für Skyrizi und Wegovy aus.

Kritiker argumentieren, dass diese Anzeigen die Vorteile übertreiben, die Risiken unterschätzen und Ärzte unter Druck setzen, teure Markenmedikamente zu verschreiben.

Die pharmazeutische Industrie verteidigt durch PhRMA die Werbung als eine Möglichkeit, die Öffentlichkeit aufzuklären und Gespräche zwischen Ärzten und Patienten über Behandlungsmöglichkeiten zu fördern.

Der Gesetzentwurf spiegelt die Forderungen von HHS-Sekretär Robert F. Kennedy Jr. wider, der US-Arzneimittelwerbegesetze als schädlich und irreführend bezeichnet hat, was die parteiübergreifende Kontrolle der pharmazeutischen Marketingpraktiken verstärkt.

Die Senatoren Bernie Sanders (I-VT) und Angus King (I-ME) haben einen neuen Gesetzentwurf vorgeschlagen, der alle direkten Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente verbieten würde.

Die Food and Drug Administration (FDA), die 1997 ihre Regeln für die Vermarktung von Fernseharzneimitteln lockerte, erlaubte es Pharmaunternehmen, nur die „wichtigsten“ Gesundheitsrisiken eines Medikaments in Werbespots aufzulisten, was dazu beiträgt, einen boomenden Markt für pharmazeutische Werbung zu erzeugen.

Nach Angaben von iSpot, einem Werbetracking-Unternehmen, machten Marken für verschreibungspflichtige Medikamente in diesem Jahr bis Mai 24,4 Prozent aller Werbeminuten in den wichtigsten US-Abendnachrichtensendungen auf ABC, CBS, CNN, Fox News, MSNBC und NBC aus. Im Jahr 2024 gab AbbVie 377 Millionen US-Dollar für die Werbung für Skyrizi und Novo Nordisk für die Förderung des Gewichtsverlust-Medikaments Wegovy aus.

Arzneimittelhersteller verteidigen ihre Anzeigen seit langem als Werkzeuge für die Aufklärung über die öffentliche Gesundheit. Die Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), eine Industriehandelsgruppe, behauptete, dass ihre Werberichtlinien das Bewusstsein für Krankheiten fördern und Patienten ermutigen, mit ihren Ärzten über Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen.

Die Anzeigen übertreiben jedoch oft die Vorteile, unterschätzen die Risiken und setzen Ärzte unter Druck, teure Markenmedikamente zu verschreiben.

Als Reaktion darauf schlugen Sanders und King den „End Prescription Drug Ads Now Act“ vor, der inmitten wachsender Bedenken über den Einfluss der Pharmaindustrie auf die Botschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit eingeführt wurde und das pharmazeutische Marketing in Fernsehen, Print, digitalen Plattformen und sozialen Medien schließen würde.

„Das amerikanische Volk hat es satt, dass gierige Pharmaunternehmen Milliarden von Dollar für absurde TV-Werbespots ausgeben, die ihre unverschämt teuren verschreibungspflichtigen Medikamente vorantreiben“, sagte Sanders. „Es ist an der Zeit, dass wir diese internationale Peinlichkeit beenden. Das amerikanische Volk will keine irreführenden und irreführenden Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente im Fernsehen sehen. Sie wollen, dass wir die Gier der Pharmaindustrie auf uns nehmen und diese falschen Anzeigen verbieten.“

Der Gesetzentwurf würde, wenn er verabschiedet würde, die bedeutendste Einschränkung des pharmazeutischen Marketings seit fast drei Jahrzehnten darstellen.

Kennedy fordert Gesetzgeber auf, pharmazeutische Direktwerbung aus den amerikanischen Medien zu eliminieren

Der Gesetzentwurf folgt wiederholten Forderungen des Sekretärs des Department of Health and Human Services (DHS), Robert F. Kennedy Jr., Drogenwerbung aus den amerikanischen Medien zu entfernen.

Kennedy, der während seiner unabhängigen Präsidentschaftskandidatur versprach, Drogenwerbung von amerikanischen Fernsehbildschirmen zu entfernen, hat wiederholt behauptet, dass die Anzeigen der öffentlichen Gesundheit schaden und die öffentliche Wahrnehmung der Pharmaindustrie verzerren. Er hat argumentiert, dass die permissiven Werbegesetze der USA eine Übermedikation fördern und Pharmaunternehmen einen übergroßen Einwert gegenüber Medienerzählungen einräumen. (Verwandt: In der TV-Drogenwerbung geht es nicht darum, mehr Arzneimittel zu verkaufen; es geht darum, dass Big Pharma die Medien ABKAUFT.)

„Wir sind eines von nur zwei Ländern der Welt, die es Pharmaunternehmen erlauben, direkt bei Verbrauchern zu werben“, sagte Kennedy in einem Video, das er im Mai auf X gepostet hat, das andere ist Neuseeland. „Alle sind sich einig, dass es eine schlechte Idee ist.“

Jetzt haben Sanders und King, die beide Anfang des Jahres gegen die Bestätigung von Kennedy waren, sich dem HHS-Sekretär in seinem Kampf gegen pharmazeutische Direktwerbung angeschlossen.

Die neuesten Nachrichten über den kontrollierenden Einfluss von Big Pharma auf die „Nachrichten“ finden Sie unter BadMedicine.news.

Sehen Sie sich dieses Video an, das zeigt, wie der Kongress Millionen aus der Pharmaindustrie akzeptiert.

https://www.brighteon.com/embed/25f92929-d89f-4b5d-bc89-42c27c290503

Dieses Video stammt vom Kanal The Real Dr Judy auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Nach der Zensur von Anzeigen für Nahrungsergänzungsmittel geht Google für Big Pharma ein, indem es die gesamte Natural News-Website auf die schwarze Liste setzt.

Amerikanische Pharmaunternehmen werden beschuldigt, klinische Studien mit dem chinesischen Militär durchgeführt zu haben.

Pharmaunternehmen nutzen jetzt Tik Tok-Influencer, um Kinder von neuen Drogen zu süchtig zu machen.

Europäische Pharmaunternehmen versuchen, das Verbot von Direktwerbung für Verbraucher zu beenden; hoffen, dem US-amerikanischen Modell der Arzneimittelwerbung zu folgen.

Pfizer startet Werbeblitz, der für ein neues „Blockbuster“-Medikament für Herzerkrankungen wirbt, die durch COVID-Impfungen verursacht werden können.

Zu den Quellen gehören:

ZeroHedge.com

WSJ.com 1

Hilfe.Senat.gov

WSJ.com 2

Brighteon.com

newstarget.com