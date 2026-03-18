SENSATION im Schweizer Skiparadies! GONDEL-DRAMA am Berg – Mindestens eine Person schwer verletzt!

Engelberg (Schweiz) – Schreckliche Szenen spielten sich am Mittwoch in einem Schweizer Skigebiet ab! Wie Videoaufnahmen zeigen, stürzte eine Gondel einer Seilbahn einen schneebedeckten Hang hinunter und überschlug sich dabei mehrfach.

Laut Medienberichten wurde bei dem Unfall mindestens eine Person schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber eilte umgehend zum Unglücksort, um den Verletzten medizinisch zu versorgen. Bilder zeigen, wie die Rettungskräfte vor Ort um das Leben des Opfers kämpfen müssen.

Trotz heftiger Winde mit Spitzen von mehr als 80 km/h hatten am Mittwoch einige Anlagen im Skigebiet Titlis (82 Pistenkilometer) am Engelberg geöffnet. Die Gondelbahn „Titlis Xpress Trübsee“ soll laut Internetseite des Skigebiets jedoch wegen „starkem Wind“ geschlossen gewesen sein. Wie es zu dem folgenschweren Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24