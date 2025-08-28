Sex-Schock in Hamburg! 18-Jährige brutal vergewaltigt – Täter flüchtet

Hamburg – Fassungslosigkeit in der Hansestadt! Eine junge Frau (18) wurde am Mittwochabend in einem Park im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel Opfer einer brutalen Vergewaltigung. Der Täter – ein bislang unbekannter Mann – ist weiterhin auf der Flucht.

Wie die Polizei bestätigt, befand sich die 18-Jährige gegen 22:30 Uhr auf dem Heimweg, als sie von einem Mann angesprochen und wenig später gewaltsam in ein Gebüsch gezogen wurde. Dort kam es zu dem sexuellen Übergriff.

Die junge Frau erlitt laut Polizei nicht nur körperliche, sondern auch schwere psychische Verletzungen.

Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber fehlt vom Täter bislang jede Spur.

Laut ersten Zeugenaussagen handelt es sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit dunkler Kleidung und südländischem Erscheinungsbild. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und warnt vor einem möglicherweise weiterhin gefährlichen Täter.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, auch eine Sonderkommission wurde eingerichtet.

In der Nachbarschaft herrscht blankes Entsetzen: „Meine Tochter geht jetzt nicht mehr allein raus“, sagt eine Mutter aus der Umgebung.

Die Tat erschüttert nicht nur Hamburg – sie zeigt erneut, wie real die Angst vor sexualisierter Gewalt auf Deutschlands Straßen ist. Die Politik steht unter Druck, mehr Schutz für Frauen im öffentlichen Raum zu schaffen.