SEX-SKLAVE IM EHE-KNAST! „MONSTER“-MANN BOT SEINE FRAU HUNDERTEN FREMDEN AN

Härnösand – Ein Fall, der selbst abgebrühte Ermittler erschaudern lässt! Ein ehemaliges hochrangiges Mitglied der berüchtigten Rockergruppe soll seine eigene Ehefrau über Jahre hinweg in ein Leben voller Angst, Gewalt und Erniedrigung gezwungen haben. Vor Gericht steht nun ein Mann, der sich selbst „das Monster“ nannte – und der laut Anklage seine Frau systematisch missbrauchte, kontrollierte und an fremde Männer verkaufte. Die Vorwürfe wiegen schwer: schwere Zuhälterei, Vergewaltigung und brutale Körperverletzung. Für das Opfer begann ein Martyrium, aus dem es scheinbar kein Entkommen gab.

Die Anklage zeichnet ein erschütterndes Bild von totaler Kontrolle und psychischem Terror. Der Mann soll seine Frau mit Drogen gefügig gemacht, sie überwacht und gezwungen haben, sexuelle Handlungen gegen Bezahlung durchzuführen. Treffen mit fremden Männern wurden von ihm organisiert, kontrolliert und sogar per Kamera überwacht. Immer wieder soll er sie bedroht haben – mit grausamen Fantasien von Feuer, Verstümmelung und Tod. Aus Angst und Abhängigkeit habe sie sich nicht gewehrt, berichten Ermittler. Über Jahre hinweg soll er so ein perfides System aufgebaut haben, an dem er sich finanziell bereicherte.

Erst als die Frau den Mut fand, zur Polizei zu gehen, kam das grausame Netzwerk ans Licht. Der Angeklagte wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft spricht von zahlreichen schweren Straftaten, die sich über einen langen Zeitraum erstreckt haben sollen. Auch viele der Männer, die die Frau aufsuchten, könnten strafrechtlich belangt werden, da der Kauf sexueller Dienstleistungen in Schweden verboten ist. Für das Opfer bleibt die Hoffnung, dass der Prozess endlich Gerechtigkeit bringt – und ein Leben ohne Angst beginnt.

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