SEX-TAG in Wiesbaden! Frau sexuell bedrängt +++ 52-Jährige angegriffen und belästigt +++ Exhibitionist zugange!

1. Frau von Unbekanntem sexuell bedrängt, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Warmer Damm, 09.06.2023, 23.40 Uhr,

(pl)Am Freitagabend kam es im Eingangsbereich der Parkanlage “Warmer Damm” zu einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 22-jährigen Frau. Nach Angaben der Geschädigten wollte sie gegen 23.40 Uhr in den Büschen der Parkanlage an der Ecke Wilhelmstraße/Frankfurter Straße ihre Notdurft verrichten. Währenddessen habe sich ein unbekannter Täter von hinten genähert und sie unsittlich berührt. Unmittelbar im Anschluss sei der Mann dann aus der Parkanlage hinaus in die Wilhelmstraße gelaufen und in der dortigen Menschenmenge verschwunden. Der Täter wurde als ca. 1,80 Meter groß mit einer normalen Statur und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er habe eine kurze blaue Jeans und ein dunkles Shirt getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. 52-Jährige angegriffen und belästigt, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, 10.06.2023, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Eine 52-jährige Frau wurde am Samstagabend auf dem Platz der Deutschen Einheit von einem unbekannten Täter angegriffen und sexuell belästigt. Die Geschädigte lag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einer Decke an einem Baum, als der Unbekannte zu ihr kam und sich neben sie legte. Auf ihre Zurückweisung habe der Mann aggressiv reagiert und ihr im weiteren Verlauf ins Gesicht geschlagen und eine Flasche in ihre Richtung geworfen. Damit nicht genug, soll der Unbekannte schließlich seine Hose heruntergezogen und den Kopf der 52-Jährigen in seinen Schritt gedrückt haben. Der Täter wurde als etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß mit einer dunklen Hautfarbe und einer Glatze beschrieben. Er habe ein rotes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Gerberaweg, 11.06.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Im Bereich des Gerberawegs zeigte sich ein unbekannter Mann am Sonntagabend einer 22-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll gegen 21.20 Uhr mit heruntergelassener Hose und entblößten Genitalien aus einem Busch heraus auf die Geschädigte zugekommen sein. Die 22-Jährige rannte daraufhin davon. Der Exhibitionist soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und dunkle kurze Haare sowie einen Fünftagebart gehabt haben. Getragen habe er ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine schwarze kurze Hose und schwarze “Adiletten”. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden