SEXUALDELIKT-VERDACHT ERSCHÜTTERT OFFENBACH! DREI MÄNNER NACH SCHWEREN VORWÜRFEN IN U-HAFT – KRIPO SUCHT WEITERE ZEUGEN!

Bild KI generiert / P24

**Offenbach – Schwere Vorwürfe nach einem nächtlichen Vorfall rund um den Offenbacher Marktplatz: Drei Männer befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, nachdem Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdelikts aufgenommen haben. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen hervorgeht, gerieten die drei Beschuldigten nach dem Geschehen ins Visier der Ermittler und konnten noch am selben Tag festgenommen werden. Unterstützt wurden die Beamten dabei von der Stadtpolizei Offenbach. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich den Behörden zufolge um Männer mittleren Alters, die alle keinen festen Wohnsitz haben sollen. Ausgangspunkt der Ermittlungen ist ein Vorfall im Bereich des Marktplatzes, bei dem eine Frau im Rentenalter betroffen gewesen sein soll. Was sich in jener Nacht tatsächlich abgespielt hat, wird derzeit mit Hochdruck untersucht. Die Ermittlungsbehörden sprechen von einem schwerwiegenden Verdacht, zugleich sind wesentliche Einzelheiten des Geschehens noch ungeklärt. Die Festnahmen markieren deshalb nicht das Ende, sondern einen wichtigen Schritt in einem Verfahren, in dem nun Aussagen, mögliche Spuren und weitere Hinweise zusammengeführt werden müssen. Für die Ermittler dürfte insbesondere entscheidend sein, die Ereignisse vor, während und nach dem mutmaßlichen Geschehen möglichst lückenlos zu rekonstruieren.

Nach den Festnahmen folgte die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die drei Tatverdächtigen dem zuständigen Gericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ gegen sämtliche Beschuldigten Haftbefehle wegen des Verdachts einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Männer wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht. Untersuchungshaft bedeutet dabei ausdrücklich keine Verurteilung; bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Gleichzeitig verdeutlicht die Anordnung der Haft, wie ernst die Strafverfolgungsbehörden den gegenwärtigen Tatverdacht nehmen. Nach dem bislang veröffentlichten Ermittlungsstand sollen sich die Tatverdächtigen und die betroffene Frau erst kurz vor dem mutmaßlichen Geschehen kennengelernt haben. Zudem gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass zuvor möglicherweise Alkohol konsumiert wurde. Welche Rolle dies für den weiteren Ablauf gespielt haben könnte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Ebenso offen ist, wie genau sich die Beteiligten begegneten, was unmittelbar vor dem mutmaßlichen Sexualdelikt geschah und ob weitere Personen entscheidende Beobachtungen gemacht haben. Genau diese offenen Punkte stehen nun im Mittelpunkt der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Behörden machen deutlich, dass der genaue Ablauf und sämtliche Hintergründe weiterhin Gegenstand des laufenden Verfahrens sind und erst die weitere Beweisaufnahme ein vollständigeres Bild liefern kann.

Jetzt richtet sich der Blick der Ermittler erneut auf mögliche Zeugen rund um den Offenbacher Marktplatz. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Menschen, die das Geschehen beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können. Gerade Beobachtungen aus dem Umfeld des Marktplatzes könnten für die Rekonstruktion der entscheidenden Zeitspanne von großer Bedeutung sein. Wer die Beteiligten gesehen, auffällige Situationen wahrgenommen oder sonstige Informationen besitzt, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten, soll sich unmittelbar an die Kriminalpolizei wenden. Auch scheinbar nebensächliche Beobachtungen können im Zusammenspiel mit bereits vorhandenen Erkenntnissen wichtige Hinweise liefern. Staatsanwaltschaft und Polizei setzen ihre Ermittlungen unterdessen fort. Im Mittelpunkt stehen die Frage nach dem tatsächlichen Ablauf des Geschehens, die Auswertung vorhandener Beweismittel und die Überprüfung der Aussagen aller Beteiligten. Bis diese Ermittlungen abgeschlossen sind, bleiben wesentliche Fragen offen. Fest steht bislang: Drei Tatverdächtige sitzen aufgrund richterlicher Haftbefehle in Untersuchungshaft, gegen sie wird wegen des Verdachts einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung ermittelt, und die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Menschen, die zur Aufklärung des schweren Vorwurfs beitragen können. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer möglichen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24