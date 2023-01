Sexuelle Belästigung in Taunus-Therme Bad Homburg!

Samstag, 07.01.2023, 14:30 Uhr Bad Homburg, Seedammweg

Am Samstagmittag kam es im FKK-Bereich der Taunus-Therme Bad Homburg zu einer sexuellen Belästigung einer 30-jährigen Frau. Sie saß in einem Whirlpool als ein 51-jähriger Mann sie zunächst am Oberschenkel und später im Intimbereich berührte. Die Frau machte deutlich, dass sie das nicht wollte, verließ den Whirlpool und verständigte die Polizei. Der Mann konnte durch eine Streife angetroffen werden. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Er streitet die Tat ab.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden