Leinach: Sexuelle Belästigung in Waldstück!

LEINACH, LKR. WÜRZBURG. Bereits am 8. Oktober ist es in einem Waldstück im Bereich des Sportvereins zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 20-Jährigen gekommen. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der 20-jährige Geschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem „Oktoberfest“ im Sportheim in der Sportplatzstraße. Der Geschädigte ging im Laufe der Feier mit mehreren noch unbekannte Personen in den Außenbereich und wurde dort schließlich von dem späteren Tatverdächtigen angesprochen, welcher ihn nach Hause begleiten wollte. Auf dem Nachhauseweg kam es in einem naheliegenden Waldstück zu sexuellen Handlungen durch den Tatverdächtigen gegenüber dem Geschädigten. Der genaue Tatzeitraum kann noch nicht näher eingegrenzt werden.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt

Kräftig

schwarze kurze Haare

bekleidet mit einer Lederhose und einem weißen Hemd

Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen und stellt nun die folgenden Fragen an die Bevölkerung und insbesondere weitere Gäste der Veranstaltung:

Wem ist der 20-Jährige außerhalb des Sportheims aufgefallen?

Wer hat den 20-Jährigen aus dem Sportheim nach außen begleitet?

Wer hat möglicherweise die Tathandlung im naheliegenden Waldstück bemerkt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken