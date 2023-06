Sexueller Übergriff am Strand in Wilhelmshaven!

Die Polizei Wilhelmshaven hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes zum Nachteil einer Jugendlichen in der Nacht zum 27.06.2023, im Anton-Dohrn-Weg, beim Strand “Klein Wangerooge” in Wilhelmshaven, aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die beiden sich bekannten Personen zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr im PKW des Beschuldigten mit mehreren Zwischenhalten durch das Stadtgebiet von Wilhelmshaven und parkten schlussendlich auf dem Parkplatz am Banter See. Im PKW des Beschuldigten, vermutlich einem dunklen Kleinwagen, kam es dann zu einem körperlichen Übergriff. Trotz sofortiger Fahndung im Nahbereich ist der Täter bislang unbekannt.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffälliges Verhalten beobachtet haben und bittet darum, sich unter 04421/942-0 zu melden.