Sexueller Übergriff bei Treffen mit Internetbekanntschaft!

(pl)Nachdem eine 20-jährige Frau am Donnerstagabend in Wiesbaden bei einem Treffen mit ihrer Internetbekanntschaft sexuell genötigt und belästigt worden ist, gelang der Polizei eine schnelle Festnahme des Tatverdächtigen. Die 20-Jährige und der Täter hatten sich über soziale Medien kennengelernt und am Donnerstag gegen 21.30 Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof zu einem persönlichen Treffen verabredet. Von dort aus fuhren sie dann gemeinsam mit dem Auto des Mannes zum Rheinufer nach Mainz-Kastel. Während der Fahrt sei die Internetbekanntschaft übergriffig geworden und habe die Geschädigte gegen ihren Willen unsittlich berührt. Als sie dann gegen 22.20 Uhr unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke am Rheinufer ankamen, flüchtete die 20-Jährige unmittelbar aus dem geparkten Auto zu einer dort befindlichen Personengruppe, woraufhin der Täter schließlich mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Während die Geschädigte im Anschluss am Rheinufer mit den verständigten Polizeikräften sprach, meldete sich der Täter mehrmals telefonisch auf dem Handy der Frau. Im Beisein der Polizei wurde telefonisch ein erneutes Treffen vereinbart. An dem Treffpunkt wurde er jedoch von Polizeistreifen erwartet und nach einer kurzen Flucht mit dem Auto gegen 23.40 Uhr widerstandslos festgenommen. Der 23-Jährige Mann aus Offenbach wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf das Revier genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung sowie sexueller Belästigung eingeleitet.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden