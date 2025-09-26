SICHERHEITS-SCHOCK IN BERLIN! NEUKÖLLNS INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE ZIEHT WEG – AUS ANGST UM IHRE TOCHTER!

Berlin – Es ist ein politisches Erdbeben mit symbolischer Sprengkraft: Ausgerechnet die Integrationsbeauftragte des Berliner Problembezirks Neukölln kehrt ihrem eigenen Wohnviertel den Rücken – weil sie um die Sicherheit ihrer Tochter fürchtet! Die Frau, deren Aufgabe es ist, für ein friedliches Miteinander, bessere Integration und ein lebenswertes Neukölln zu kämpfen, sieht sich nun selbst gezwungen, das Weite zu suchen. Der Grund: Die Lage vor Ort sei außer Kontrolle geraten – zu gefährlich, zu aggressiv, zu unberechenbar, insbesondere für junge Frauen. In einem bewegenden Interview äußerte sie, dass sie ihre Entscheidung schweren Herzens getroffen habe, doch der Schutz ihrer Tochter habe oberste Priorität. „Ich kann nicht mehr verantworten, dass sie abends alleine zur U-Bahn geht“, sagte sie – und spricht damit aus, was viele Anwohner seit Jahren erleben, aber kaum jemand offen ausspricht: Die Angst ist zurück in Neukölln – oder war vielleicht nie ganz weg. Jugendbanden, Belästigungen, Gewalt, Respektlosigkeit, Drogen, Clan-Strukturen – das sind längst keine rechten Kampfbegriffe, sondern bitterer Alltag auf den Straßen dieses Bezirks. Besonders für Frauen und Mädchen wird der öffentliche Raum vielerorts zur Bedrohung. Die Flucht der Integrationsbeauftragten ist nicht nur eine persönliche Entscheidung, sie ist ein politisches Armutszeugnis – und sie wirft ein grelles Licht auf das Versagen der Politik. Wenn selbst diejenigen, die Integration gestalten und fördern sollen, keine Perspektive mehr für ein sicheres Leben vor Ort sehen, dann ist das ein unüberhörbarer Hilfeschrei. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Während Bürger und Nachbarn sie für ihren Mut zur Ehrlichkeit loben, regnet es aus der Politik verhaltene Stellungnahmen. Einige sprechen von einem „bedauerlichen Einzelfall“, andere von einer „privaten Entscheidung“ – doch die Menschen im Kiez wissen es besser: Neukölln brennt, und der Rückzug der Integrationsbeauftragten ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten und Pfarrer berichten seit Jahren von einem Klima der Einschüchterung, mangelndem Respekt vor dem Staat und einer Parallelwelt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Die Politik predigt Integration, doch im Alltag regiert oft der Kontrollverlust. Besonders brisant: Die Frau hatte sich immer wieder für ein tolerantes, offenes Miteinander starkgemacht, war auf Schulhöfen unterwegs, in Moscheen, bei Jugendprojekten – sie kannte das Viertel, die Menschen, die Probleme. Doch nun ist selbst sie am Ende ihrer Kräfte – ein dramatisches Signal für alle, die noch Hoffnung in die Integrationspolitik setzen. Die Berliner Stadtspitze gerät durch den Fall massiv unter Druck: Wie kann es sein, dass Frauen in öffentlichen Ämtern nicht mehr sicher in ihrem Wohnumfeld leben können? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Eskalation zu stoppen? Und wie viel Realität muss man überhaupt noch ertragen, bevor jemand handelt? Die Antwort bleibt aus – stattdessen: Schweigen, Relativierung, Wegsehen. Die Wahrheit aber ist brutal: Wenn selbst die Integrationsbeauftragte flieht, ist etwas gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Neukölln hat nicht nur eine Mitarbeiterin verloren – es hat ein Stück seiner Hoffnung verloren.