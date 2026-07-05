Sicherheits-Skandal in der Rüsselsheimer VolksbankHasslocher Straße 150, Rüsselsheim – Ein Bild, das sprachlos macht!

Bürger fühlen sich in der Stadt nicht mehr sicher!°

Mitten im Vorraum der Filiale der Rüsselsheimer Volksbank liegt ein Obdachloser auf dem Boden – Bierdose neben sich. Keine Absperrung, keine Security, kein Eingreifen. Einfach so, für jeden Kunden sichtbar, der die Bank betritt. Rüsselsheimer Bürger haben sich mit Fotos und Hinweisen an die Redaktion von Pressecop24 gewandt. Auf die Frage, warum sie nicht die großen regionalen Medien kontaktiert haben, kam eine klare Antwort:

„Die verschweigen das doch sowieso oder reden es schön.“Dieser Vorfall ist kein Einzelfall, sondern ein weiteres Symptom eines wachsenden Problems: Viele Rüsselsheimer fühlen sich in ihrer eigenen Stadt nicht mehr sicher. Während Oberbürgermeister und Stadtverwaltung mit Hochglanzvideos und PR-Kampagnen ein heiles Bild zeichnen, sprechen die täglichen Realitäten eine andere Sprache. Hier zählen keine schönen Worte mehr – hier zählen Fakten.

Und die liegen aktuell vor der Volksbank-Filiale in der Hasslocher Straße auf dem Boden. Wer in Rüsselsheim noch die Augen davor verschließt, macht sich mitschuldig an der schleichenden Verwahrlosung der Stadt.

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