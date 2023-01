Sieh an, wer da spricht: Skeptiker der COVID-19-Impfstoffsicherheit von ruchlosem Pfizer-CEO als „Kriminelle“ gebrandmarkt!

Albert Bourla, CEO von Pfizer, hat Menschen, von denen er behauptet, dass sie „Fehlinformationen“ über die Sicherheit der Impfstoffe des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verbreitet haben, als „Kriminelle“ gebrandmarkt, die für den Verlust von „Millionen von Menschenleben“ verantwortlich sind.

Der Leiter des in New York ansässigen Impfstoffherstellers behauptete, es gebe eine „sehr kleine“ Gruppe von Menschen, die absichtlich Fehlinformationen über die Injektionen verbreiten. Dies, fügte er hinzu, führt diejenigen weiter in die Irre, die bereits zögern, den Schuss zu bekommen.

„Diese Leute sind Kriminelle“, sagte Bourla im November 2021 dem CEO des Atlantic Council, Frederick Kempe. „Sie sind keine schlechten Menschen, [aber] sie sind Kriminelle, weil sie buchstäblich Millionen von Menschenleben gekostet haben“.

Experten des öffentlichen Gesundheitswesens machen Millionen amerikanischer Erwachsener, die die COVID-19-Impfung ablehnen, für „Fehlinformationen“ verantwortlich, obwohl die meisten Dosen den meisten Amerikanern zur Verfügung standen und sie für sie in Frage kommen.

Bourla behauptete im selben Interview, dass das Leben vieler Menschen „zurück zur Normalität“ werden kann, sobald den Ungeimpften der COVID-19-Impfstoff injiziert wird. „Das einzige, was zwischen der neuen Lebensweise und der aktuellen Lebensweise steht, ist, ehrlich gesagt, Zögern bei Impfungen“, sagte er.

Laut einer Umfrage der Kaiser Family Foundation glauben mehr als drei Viertel der Erwachsenen entweder oder sind sich über mindestens eine von acht „falschen Aussagen über COVID-19 oder die Impfstoffe“ sicher, wobei ungeimpfte Erwachsene und Republikaner zu denen gehören, die am ehesten Missverständnisse haben.

Bourla wieder ein No-Show beim EU COVID-19-Panel

Die in Griechenland geborene Bourla lehnte es ab, zum zweiten Mal vor dem Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zur COVID-19-Pandemie auszusagen. (Verwandt: Der CEO von Pfizer kehrt nach Berichten über Backdoor-Beschäftigungen mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission aus der Aussage im EU-Parlament zurück.)

In einem Brief des Pfizer-CEO vom 2. Dezember, der von POLITICO gesehen wurde, hieß es: „Seit der COVID-Anhörung im Oktober haben wir keine weiteren Informationen mehr mit dem Ausschuss zu teilen, daher lehnen wir die Einladung, diese Fragen erneut zu überdenken, respektvoll ab.“ Bourla zog sich zuvor aus einer geplanten Aussage vor dem Ausschuss im Oktober 2022 zurück, die schwierige Fragen von Gesetzgebern darüber beinhalten würde, wie geheime Impfstoffgeschäfte getroffen wurden.

Die Entscheidung des CEO von Pfizer, nicht aufzutauchen, folgte einem Auditbericht über die Impfstoffbeschaffungsstrategie der Europäischen Union. Nach dem Bericht wurden neue Fragen zu dem milliardenschweren Impfstoffvertrag aufgeworfen, der von Bourla und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eingefärbt wurde. Der Drogenmanager, der ein zweites Mal positiv auf COVID-19 getestet wurde, spielte trotz vollständiger Impfung und Stärkung auch einen Faktor bei seiner Weigerung, auszusagen.

Janine Small, Präsidentin von Pfizer International Development Markets, trat anstelle von Bourla Stellung. Laut dem Unternehmen wurde Small „mit der besten positioniert, um den Ausschuss bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen“. Aber der Ausschuss hielt Smalls Antworten für fehlend, was zu einer zweiten Einladung für Bourla führte, die im Oktober gesendet wurde. 28.

In der Zwischenzeit bestätigte Pfizer in einer Erklärung gegenüber der Associated Press, dass Bourla immer noch Vorsitzender und CEO des Pharmaunternehmens fungiert. Jüngste Berichte behaupteten, dass Bourla von seinem Amt zurücktritt.

„Albert Bourla ist weiterhin Vorsitzender und CEO von Pfizer. Alle gegenteiligen Behauptungen sind falsch. Der COVID-19-Impfstoff ist weiterhin sicher und wirksam für den Schutz vor schweren Krankheiten und Krankenhausaufenthalten“, sagte das Unternehmen in einer E-Mail.

