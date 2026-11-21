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Silbitz – Die Silbitz Group hat für ihre deutschen Gesellschaften ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht Gera hat dem Antrag nach Angaben des Unternehmens bereits zugestimmt. Der Betrieb an den Standorten Silbitz in Thüringen und Zeitz in Sachsen-Anhalt läuft vorerst weiter; die Geschäftsführung bleibt im Amt. Rund 450 Beschäftigte sind betroffen, ihre Löhne und Gehälter sind laut Firma über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit zunächst bis Ende Januar 2027 gesichert. Die BILD-Überschrift „pleite“ trifft das Verfahren deshalb nur verkürzt: Ein Insolvenzantrag in Eigenverwaltung ist keine Betriebsschließung und noch kein Ende der Arbeitsplätze.

Die BILD veröffentlichte den Text von Dino Schröder am Samstag, dem 21. November 2026, um 15.48 Uhr unter der Überschrift „Deutsche Gießerei nach 130 Jahren pleite: 450 Mitarbeiter betroffen“. Der Artikel nennt zutreffend die Silbitz Group, die Eigenverwaltung, das Amtsgericht Gera, den fortgeführten Betrieb, die rund 450 Beschäftigten und das Insolvenzgeld. Mehrere wichtige Einschränkungen und Zahlen weichen jedoch von den Primärquellen ab oder fehlen ganz. Die Unternehmensmitteilung stammt bereits vom 17. November; die Kanzlei des vorläufigen Sachwalters bestätigte den Vorgang am 18. November. Eine eigenständige Stellungnahme der IG Metall oder der Thüringer Landesregierung lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Frühere Beiträge dieser Seite zu der Firma gibt es nicht.

Was genau ist beantragt worden? Es handelt sich nicht um ein klassisches Regelinsolvenzverfahren, in dem ein Insolvenzverwalter das Unternehmen übernimmt. In der Eigenverwaltung bleibt die unternehmerische Verantwortung bei der Geschäftsführung; das Gericht bestellt einen Sachwalter, der das Verfahren im Interesse der Gläubiger überwacht – vergleichbar eher mit einem Aufsichtsrat als mit einem klassischen Insolvenzverwalter, der das Steuer übernimmt. Laut einer Mitteilung des Unternehmens hat die Geschäftsführung den Antrag beim Amtsgericht Gera gestellt, dem das Gericht bereits zugestimmt hat. Als vorläufiger Sachwalter wurde André Rombach von der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte bestellt. Das Wort „vorläufig“ ist hier entscheidend: Es deutet auf das eröffnungsvorbereitende Stadium hin. Ob das Gericht das Verfahren bereits förmlich eröffnet hat, sagen Firma und Kanzlei nicht ausdrücklich. Ein Aktenzeichen aus den öffentlichen Insolvenzbekanntmachungen lag in den geprüften Quellen nicht vor; die Darstellung stützt sich deshalb auf die Unternehmens- und Sachwaltermitteilungen.

Betroffen sind nach Firmenangaben alle deutschen Gesellschaften der Gruppe: die Silbitz Group GmbH mit rund 100 Beschäftigten in der Verwaltung, die Silbitz Beteiligungs GmbH mit zwei Beschäftigten sowie die operativen Töchter Silbitz Guss GmbH mit rund 250 Beschäftigten und ZGG-Zeitzer Guss GmbH mit rund 100 Beschäftigten. Zusammen ergibt das die genannten rund 450 Personen. Die ebenfalls zur Gruppe gehörende Gießerei EUROCAST Košice in der Slowakei ist ausdrücklich nicht in das Verfahren einbezogen. Die BILD schreibt korrekt, die Insolvenz betreffe alle deutschen Gesellschaften, nennt aber weder die einzelnen Firmen noch die Aufteilung der Belegschaft und verschweigt den slowakischen Standort. Beschäftigte werden hier nicht namentlich genannt.

Der Geschäftsbetrieb geht laut Geschäftsführer Dr. Karl Asamer „in vollem Umfang weiter“, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden weiter bezahlt. Dieselbe Zusage findet sich in einer Erklärung der Kanzlei des vorläufigen Sachwalters: Der Betrieb an den deutschen Standorten laufe ohne Einschränkungen weiter. Die Löhne seien bis Ende Januar 2027 über die Agentur für Arbeit abgesichert. Die BILD schreibt nur, die rund 450 Mitarbeiter erhielten weiter Geld, das Insolvenzgeld sichere die Gehälter – ohne das Enddatum. Das ist eine wesentliche Lücke. Insolvenzgeld ist kein dauerhafter Lohnersatz und keine Garantie, dass alle Stellen erhalten bleiben. Ob die Sanierung gelingt, soll sich nach Darstellung von Firma und Sachwalter in den kommenden Monaten zeigen, wenn ein Konzept mit Kunden, Gläubigern und Betriebsrat erarbeitet wird. Einen angekündigten Stellenabbau enthalten die vorliegenden Mitteilungen nicht; einen langfristigen Erhalt aller Jobs auch nicht. Für die Beschäftigten in Silbitz und Zeitz heißt das vorerst: Die Arbeit geht weiter, das Geld kommt zunächst über das Insolvenzgeld – aber nur für einen begrenzten Zeitraum, und die wirtschaftliche Zukunft der Werke ist offen.

Als Ursachen nennt das Unternehmen stark gestiegene Kosten für Energie und Vormaterialien. Hohe Strom- und Gaspreise träfen die energieintensive Schmelze unmittelbar; zugleich seien Roheisen, Legierungen und weitere Zuschlagstoffe teurer geworden. Verschärft werde die Lage durch starken Wettbewerb vor allem aus dem außereuropäischen Ausland. Den unmittelbaren Anstoß für den Antrag gaben demnach gescheiterte Verhandlungen über eine langfristige Finanzierung. Konkrete Zahlen zu Schulden, Verlusten oder der Höhe der ausgebliebenen Finanzierung veröffentlichen Firma und Sachwalter nicht. Die BILD gibt diese Ursachen im Wesentlichen zutreffend wieder. Ein von der BILD dem Sanierungsexperten Thomas Mulansky zugeordnetes Zitat zum Konkurrenzdruck steht so nicht in der Unternehmensmitteilung; der Sachverhalt selbst ist dort und in der Sachwaltererklärung enthalten. Mulansky berät die Geschäftsführung, Rombach überwacht als vorläufiger Sachwalter – das sind zwei verschiedene Rollen.

Die BILD-Formel „nach 130 Jahren pleite“ vermischt Traditionswerbung, Rechtsform und Standortgeschichte. Die Gruppe schreibt selbst, sie arbeite „seit mehr als 130 Jahren“; in der eigenen Historie stehen die Gründung der Gießerei Rasberg bei Zeitz im Jahr 1896 und die Gründung der Gießerei Silbitz 1938. Vom 1. November 1896 bis November 2026 sind es tatsächlich 130 Jahre – gemeint sind die Wurzeln, nicht dieselbe juristische Person. Die heutigen Gesellschaften sind jünger: Die Silbitz Guss GmbH entstand laut Firmengeschichte 1990, die Zeitzer Guss GmbH 2007. Der Standort Silbitz selbst ist nach dieser Zählung nicht 130, sondern seit 1938 ausgewiesen. „Pleite“ legt überdies ein Ende nahe, das die Eigenverwaltung gerade nicht automatisch bedeutet. Die BILD folgt damit einer gängigen Boulevardformel, die einen Sanierungsantrag wie eine Schließung klingen lässt.

Was die BILD ebenfalls nicht erwähnt: Im August 2026 hatte die VTC-Gruppe sämtliche Anteile an der Silbitz Group von der Deutschen Beteiligungs AG und dem von ihr beratenen Fonds übernommen. Die Firma teilte den Eigentümerwechsel am 24. August mit, die DBAG bereits am 21. August; der Kaufpreis blieb unveröffentlicht. Nur knapp drei Monate später folgte der Eigenverwaltungsantrag. Einen ursächlichen Zusammenhang stellen die vorliegenden Mitteilungen nicht her; die zeitliche Nähe gehört aber zur Einordnung. Unter der DBAG war die Gruppe nach deren Darstellung unter anderem in neue Endmärkte gegangen. Wer intern die Finanzierungsgespräche geführt hat und warum sie scheiterten, ist aus den öffentlichen Texten nicht abzulesen.

Bei den technischen Angaben unterläuft der BILD ein klarer Zahlendreher. Die Zeitung schreibt, die Gießereien könnten Teile von zehn Kilogramm bis zu 50 Tonnen fertigen. Sowohl die Unternehmensmitteilung als auch die Sachwalterkanzlei nennen ein Spektrum von fünf Kilogramm bis 50 Tonnen. Die Kundenbranchen – Motoren-, Windkraft- und Energietechnik, Baumaschinen, Werkzeug- und Maschinenbau – stimmen mit den Primärquellen überein. Mulanskys Hinweis, die Gruppe sei technisch und strategisch breit aufgestellt und nicht einseitig von einzelnen Branchen abhängig, stammt aus der Firmenmitteilung. Die BILD gibt außerdem eine zuversichtliche Einschätzung Mulanskys wieder; in der Mitteilung heißt es, es seien „gute Voraussetzungen für eine Lösung“. Rombach formuliert zurückhaltender: Ob die Sanierung gelinge, zeige sich an der Tragfähigkeit der konkreten Maßnahmen. Unstrittig ist damit nur der Ausgangspunkt: Der Betrieb läuft, ein Konzept soll erst erarbeitet werden. Wer aus der technischen Bandbreite schon den Erfolg der Sanierung ableitet, greift der Entwicklung vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer „Pleite“ über eine Eigenverwaltung schreibt, während die Öfen weiterlaufen und die Belegschaft weiter zur Arbeit kommt, verkauft ein Rechtsinstrument als Untergang. Das hilft weder den Beschäftigten noch der Öffentlichkeit. Ein Antrag kann die Rettung einleiten – oder das Vorspiel zum Stellenabbau sein. Solange das Konzept fehlt, ist beides möglich, und keine Überschrift sollte das Ergebnis vorwegnehmen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Energieintensive Betriebe im Osten zahlen seit Jahren die Zeche für Strompreise, mit denen sich Schmelzen kaum noch gegen Billigkonkurrenz aus Übersee behaupten lässt. Politik verspricht Industriestrom und Standortsicherung, die Praxis sieht anders aus. Wenn eine Gießerei mit Wurzeln in zwei Bundesländern ins Gericht muss, ist das nicht nur ein Firmenproblem, sondern ein Warnsignal für ganze Lieferketten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Erst verkauft eine Beteiligungsgesellschaft, dann steht die neue Eigentümerin vor einem Antrag auf Eigenverwaltung. Das muss kein Plan gewesen sein, wirkt aber wie ein bekanntes Muster: Risiko wird weitergereicht, die Belegschaft trägt die Unsicherheit. Wer Jahre lang von Tradition und Zukunft redet, sollte anschließend erklären, warum eine langfristige Finanzierung so schnell nicht mehr zu halten war.

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Quellen:

Silbitz Group: Silbitz Group stellt sich in Eigenverwaltung neu auf, 17.11.2026: https://www.silbitz-group.com/de/news-reader/silbitz-group-stellt-sich-in-eigenverwaltung-neu-auf.html

ROMBACH Rechtsanwälte: Silbitz Group will deutsche Gießereistandorte in Eigenverwaltung stärken, 18.11.2026: https://www.rombach-rechtsanwaelte.de/aktuelles/detailansicht-aktuelles/silbitz-group-will-deutsche-giessereistandorte-in-eigenverwaltung-staerken/

BILD: Deutsche Gießerei nach 130 Jahren pleite: 450 Mitarbeiter betroffen, 21.11.2026: https://www.bild.de/regional/thueringen/deutsche-giesserei-nach-130-jahren-pleite-450-mitarbeiter-betroffen-6afd6be24e6cd4bac15ced3f

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