Simone Solga: Der gefährdetste Mann Deutschlands | SPIEGELS Eigentor mit Siegmund | Folge 229

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Simone Solga: Der gefährdetste Mann Deutschlands | SPIEGELS Eigentor mit Siegmund | Folge 229“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Kurz vor den Ost-Wahlen kommt noch ein Highlight wie “ Siegmund – Dead or Alive “ und das berühmt-berüchtigte Kopfgeld ! Zahlen soll wahrscheinlich die Amadeo Antonio Siftung oder vielleicht die “ Schwäbische Beisszange “ ? Dann ist das Revolverblatt “ Spiegel “ tatsächlich für immer Tot.

    Antworten

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