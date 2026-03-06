SKANDAL-ALARM IN DER PSYCHIATRIE! NEUER ZOFF UM LOCKERUNGEN IM BKH LOHR – MUSS THOMAS KREBS JETZT SELBST DIE STAATSANWALTSCHAFT ANSCHREIBEN?

Lohr am Main – In der Forensik des Bezirkskrankenhauses Lohr am Main brodelt es erneut gewaltig! Im Fall des seit Jahren um seine Rechte kämpfenden Patienten Thomas Krebs gibt es einen neuen Paukenschlag. Nach Informationen aus seinem Umfeld soll ihm ein Oberarzt der Einrichtung mitgeteilt haben, dass die Lockerungsstufe C1 nun genehmigt worden sei. Doch statt die Entscheidung umzusetzen, soll Krebs plötzlich selbst aktiv werden – und ausgerechnet die Staatsanwaltschaft anschreiben, ob diese etwas gegen die genehmigte Lockerung einzuwenden hat. Für Beobachter des Falles klingt das wie ein weiterer bizarrer Akt in einer Geschichte, die längst bundesweit Fragen nach Recht und Verantwortung in der Forensik aufwirft.

Besonders brisant: In der Vergangenheit hatten Gerichte bereits mehrfach festgestellt, dass Entscheidungen rund um Lockerungen im Fall Krebs rechtswidrig gewesen sein sollen. Genau deshalb sorgt die neue Entwicklung für massive Kritik. Statt eine genehmigte Maßnahme umzusetzen, soll der Patient nun selbst den nächsten Schritt erledigen. Für juristische Experten wirkt dieses Vorgehen höchst ungewöhnlich. Kritiker sprechen sogar von einem weiteren Versuch, die Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen zu verzögern und Verantwortung abzuwälzen.

Auch die Rechtsanwältin von Thomas Krebs zeigt sich fassungslos über die angebliche Forderung aus der Klinik. Nach ihrer Einschätzung sei es vollkommen unüblich und rechtlich nicht erforderlich, dass ein Patient selbst bei der Staatsanwaltschaft nachfragen müsse, ob diese Einwände gegen eine Lockerung hat. Die Verantwortung liege klar bei den behandelnden Stellen. Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang, dass ausgerechnet der beteiligte Oberarzt C. bereits wegen seiner Vergangenheit unter Beobachtung stehen soll – Details dazu sollen nach Angaben aus dem Umfeld des Falles bald öffentlich gemacht werden. Für Kritiker steht fest: Wenn die Lockerung genehmigt ist, müsse sie endlich umgesetzt werden – und nicht weiter zum Spielball bürokratischer Machtkämpfe werden.

