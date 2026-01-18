Ein interner Teamantrag von Patient Thomas Krebs sorgt für Aufsehen und legt angeblich massive Missstände im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main offen. In seinem Schreiben erklärt Krebs, dass er einem Wechsel seiner Psychologin nicht zustimmen werde. Seit langer Zeit führe er Gespräche mit Frau B. und beide hätten gemeinsam daran gearbeitet, ihn Schritt für Schritt wieder in ein normales Leben zurückzuführen. Die plötzliche Zuweisung einer neuen Psychologin empfindet Krebs als unfair und verdächtig. Diese habe ihm sofort mitgeteilt, dass ihr direkter Vorgesetzter Herr H. sei. Für den Patienten steht fest, dass dadurch seine bisherigen Fortschritte erneut blockiert und sabotiert würden.

Seit Jahren befindet sich Krebs nach eigenen Angaben ohne jeden Zwischenfall in einer gelockerten Unterbringungsstufe. Dennoch fühlt er sich plötzlich wieder wie ein Verdächtiger behandelt. Andere Patienten schildern gegenüber Pressecop24, dass hier mit zweierlei Maß gemessen werde. Drogenabhängige und rückfällige Konsumenten erhielten bessere Bedingungen als ein Patient, der sich nachweislich korrekt verhalte. Durch den verbreiteten Drogenkonsum auf der Station müsse Krebs zusätzliche Urinkontrollen über sich ergehen lassen und gerate dadurch in einen ungerechtfertigten Generalverdacht. Viele Betroffene verstehen nicht, warum saubere Patienten gemeinsam mit Süchtigen untergebracht werden.

Die Stimmung im BKH Lohr am Main scheint zunehmend zu kippen. Patienten sprechen von Willkür und fachlicher Inkompetenz. Es werde der Eindruck erweckt, als ob ehrliche Bemühungen um Resozialisierung absichtlich behindert würden. Der Fall Krebs wirft ein grelles Licht auf Strukturen, die nach Ansicht vieler Insassen dringend überprüft werden müssten. Die Frage steht im Raum, ob hier tatsächlich das Wohl der Patienten im Mittelpunkt steht oder ob interne Machtspiele über deren Zukunft entscheiden. Der Druck auf die Verantwortlichen wächst, endlich Stellung zu beziehen und für Transparenz zu sorgen.