Skandal bei VW: Manager kassieren volle Boni schon bei mickriger Rendite – während Tausende Jobs fliegen!

Wolfsburg erlebt gerade eine der brisantesten Debatten seit Jahren. Während der Volkswagen-Konzern massiv spart, Stellen abbaut und Milliarden einsparen will, sollen die Hürden für die Manager-Boni deutlich sinken. Das berichtet der SPIEGEL unter Berufung auf interne Konzernunterlagen. Demnach reicht im Jahr 2026 bei der operativen Umsatzrendite bereits ein Wert von 3,8 Prozent, damit Vorstand und Management bei dieser Kennzahl ihr Bonusziel voll erreichen. Bei 2,8 Prozent wäre das Ziel zur Hälfte erreicht, bei 5,8 Prozent sogar zu 175 Prozent. Oliver Blume (58) und seine Kollegen profitieren also schon von einer vergleichsweise niedrigen Schwelle.

Vor einem Jahr lagen die Hürden noch deutlich höher. Damals reichten 3,8 Prozent Rendite lediglich für 50 Prozent Zielerreichung. Für 100 Prozent brauchte es 5,8 Prozent, für die maximale Zielerreichung sogar 8,8 Prozent. Besonders pikant: Finanzvorstand Arno Antlitz hatte genau diesen Wert von 3,8 Prozent im Sommer noch als zu niedrig bezeichnet. Nun soll genau dieser Wert bei der Bonuskennzahl bereits für die volle 100-Prozent-Zielerreichung ausreichen. Die Umsatzrendite zeigt, wie viel Gewinn vom Umsatz übrig bleibt. Sie ist allerdings nur eine von mehreren Kennzahlen, aus denen sich der Jahresbonus der Manager berechnet.

Die Situation bei Volkswagen wirkt für viele Beobachter wie ein massiver Kontrast. Einerseits fordert der Konzern von der Belegschaft harte Einschnitte und spricht von notwendigem Umbau. Andererseits werden die Maßstäbe für die Führungskräfte offenbar gelockert. Das sorgt intern und öffentlich für Ärger. Viele fragen sich, ob hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Stimmung in Wolfsburg ist angespannt, weil die Einsparungen die Mitarbeiter direkt treffen, während die Bonusregeln für die Spitze angepasst werden.

Bereits Anfang des Jahres hatte es bei Volkswagen Streit um die Managerboni gegeben. Damals ging es um einen überraschend hohen Netto-Cashflow, der ebenfalls in die Bonusberechnung einfließt. Die Boni für die Konzernspitze waren 2025 üppig: Konzernchef Oliver Blume bekam rund 2 Millionen Euro. Seine Gesamtvergütung betrug 2025 7,42 Millionen Euro. VW-Finanzchef Arno Antlitz, Markenchef Thomas Schäfer, Audi-Chef Gernot Döllner, IT-Chefin Hauke Stars und Technikvorstand Thomas Schmall erhielten je rund 1,72 Millionen Euro. Der frühere Personalvorstand Gunnar Kilian erhielt rund 869.000 Euro. Diese Summen stehen in krassem Gegensatz zu den angekündigten Jobverlusten.

Bei Volkswagen sollen bis 2030 Tausende Stellen abgebaut werden. Der Konzern steuert auf harte Sparmaßnahmen zu. Gleichzeitig sinken die Anforderungen an die Führungsebene. Zu den neuen Renditeschwellen hat sich Volkswagen bislang nicht öffentlich geäußert. VW-Aufsichtsratssprecher Eric Felber wollte die Angaben auch gegenüber BILD nicht kommentieren. Aus Konzernkreisen heißt es allerdings, dass sich aus der Umsatzrendite allein keine Aussage über die Höhe der Boni für 2026 ableiten lasse. Zudem prognostiziert Volkswagen derzeit für das Gesamtjahr höchstens ein Prozent Umsatzrendite. Damit würden die Konzernoberen bei dieser Bonuskomponente voraussichtlich leer ausgehen.

Die Debatte zeigt, wie sensibel das Thema Vergütung in Krisenzeiten ist. Viele Beschäftigte sehen den geplanten Stellenabbau und die Sparpläne als notwendigen, aber schmerzhaften Schritt. Gleichzeitig wirkt die Absenkung der Bonushürden auf viele wie ein Signal, das die Führung von den Folgen der Krise entkoppelt. Der SPIEGEL hatte die internen Unterlagen ausgewertet und die Zahlen transparent gemacht. BILD griff die Geschichte auf und machte sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Medien wie die WELT berichteten ebenfalls über die abgesenkten Schwellen.

Die operative Umsatzrendite ist eine zentrale Größe. Sie entscheidet mit über die variable Vergütung. Dass 3,8 Prozent nun schon für den vollen Bonusanteil bei dieser Kennzahl reichen, während Antlitz denselben Wert zuvor als unzureichend bezeichnet hatte, sorgt für Unverständnis. Vor einem Jahr hätte derselbe Wert nur die Hälfte gebracht. Die Verschiebung ist erheblich. Bei 5,8 Prozent sind jetzt sogar 175 Prozent möglich. Das Maximum lag früher bei 8,8 Prozent.

Der Konzern steckt in einer schwierigen Phase. Die Prognose von höchstens einem Prozent Umsatzrendite für das laufende Jahr deutet darauf hin, dass die Bonuskomponente aus dieser Kennzahl voraussichtlich nicht greift. Dennoch bleibt die grundsätzliche Absenkung der Hürden für die kommenden Jahre relevant. Sie gilt für Vorstand und Management. Das betrifft nicht nur Blume, sondern auch die übrigen Vorstände und Führungskräfte.

Die Gesamtsituation bei Volkswagen bleibt angespannt. Sparprogramme, mögliche Werksschließungen und der geplante Stellenabbau bis 2030 bestimmen die Agenda. Parallel dazu werden die Bonusregeln justiert. Ob das die Motivation der Belegschaft stärkt oder eher das Gegenteil bewirkt, wird sich zeigen. Die internen Dokumente, auf die sich der SPIEGEL beruft, haben eine Diskussion ausgelöst, die weit über Wolfsburg hinausreicht.

Viele fragen sich, wie die verschiedenen Kennzahlen zusammenwirken. Die Umsatzrendite ist nur ein Baustein. Der Netto-Cashflow spielte bereits Anfang des Jahres eine Rolle und führte zu Diskussionen. Die üppigen Boni 2025 basierten unter anderem darauf. Blumes Gesamtvergütung von 7,42 Millionen Euro und die Beträge für die Kollegen sind dokumentiert. Kilian lag mit rund 869.000 Euro darunter. Diese Zahlen stehen im Raum, während die Einsparungen angekündigt werden.

Der Aufsichtsrat ist für die Festlegung der Schwellen zuständig. Dass Eric Felber gegenüber BILD nicht kommentieren wollte, lässt die internen Unterlagen als maßgebliche Quelle stehen. Konzernkreise betonen, dass die Umsatzrendite allein nicht über die finale Bonushöhe 2026 entscheidet. Die aktuelle Prognose von maximal einem Prozent macht einen Ausfall dieser Komponente wahrscheinlich. Dennoch bleibt die strukturelle Absenkung der Hürden ein zentraler Punkt.

Die Geschichte zeigt den Spagat, den Volkswagen gerade versucht. Einerseits harte Maßnahmen für die Belegschaft, andererseits angepasste Ziele für die Führung. Ob das langfristig trägt, hängt von der Umsetzung der Sparpläne und der tatsächlichen Renditeentwicklung ab. Die Zahlen aus den internen Unterlagen haben die Debatte eröffnet. SPIEGEL und BILD haben sie publik gemacht. Weitere Berichte unterstreichen die Brisanz.

Die operative Rendite von 3,8 Prozent im Sommerquartal wurde von Antlitz als zu niedrig eingestuft. Dass genau dieser Wert nun die volle Zielerreichung bei der Bonuskennzahl ermöglicht, sorgt für Kritik. Vor einem Jahr hätte er nur die Hälfte gebracht. Die Verschiebung um zwei Prozentpunkte bei der 100-Prozent-Schwelle ist deutlich. Gleichzeitig bleiben die langfristigen Ziele des Konzerns ambitioniert. Der Stellenabbau bis 2030 ist angekündigt. Die Bonusregeln für 2026 sind nun bekannt.

Volkswagen hat die Chance, die Diskussion mit transparenten Aussagen zu begleiten. Bisher fehlt eine offizielle Stellungnahme zu den neuen Schwellen. Die internen Kreise relativieren die Aussagekraft der Umsatzrendite allein. Die Prognose von höchstens einem Prozent für das Gesamtjahr spricht gegen eine Auszahlung aus dieser Komponente. Für die kommenden Jahre bleibt die abgesenkte Hürde relevant.

Die Belegschaft in Wolfsburg und an anderen Standorten beobachtet die Entwicklung genau. Jobabbau und Sparmaßnahmen betreffen sie direkt. Die Bonusdiskussion für die Manager kommt zur Unzeit. Die Zahlen 2025 zeigen, dass die Spitze trotz Krise gut verdient hat. Blume mit 7,42 Millionen Euro Gesamtvergütung und rund 2 Millionen Euro Bonus steht exemplarisch dafür. Die Kollegen erhielten jeweils rund 1,72 Millionen Euro. Kilian lag bei rund 869.000 Euro.

Die internen Unterlagen des SPIEGEL machen die neuen Schwellen klar. 2,8 Prozent für die Hälfte, 3,8 Prozent für 100 Prozent, 5,8 Prozent für 175 Prozent. Vor einem Jahr lag die 100-Prozent-Marke bei 5,8 Prozent und das Maximum bei 8,8 Prozent. Die Absenkung ist faktisch. Antlitz’ frühere Einschätzung steht im Kontrast dazu. Der Konzern prognostiziert derzeit höchstens ein Prozent. Die Bonuskomponente aus der Umsatzrendite dürfte damit ausfallen.

Die Diskussion wird weitergehen. Volkswagen muss die Sparpläne umsetzen und gleichzeitig die Motivation halten. Die abgesenkten Bonushürden sind ein Signal. Ob es positiv oder negativ wirkt, entscheiden die kommenden Monate. Die Fakten aus den internen Unterlagen, berichtet vom SPIEGEL und aufgegriffen von BILD, liegen auf dem Tisch. Weitere Medien haben sie bestätigt. Die Belegschaft erwartet Klarheit und Fairness.

Quellenangaben:

SPIEGEL (interne Konzernunterlagen) BILD WELT

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