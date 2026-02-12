SKANDAL BEIM WELTWIRTSCHAFTSFORUM! EPSTEIN-SCHATTEN ÜBER DAVOS-ELITE

ZÜRICH/DAVOS – Schock für die globale Macht-Elite: Das Weltwirtschaftsforum hat eine offizielle Untersuchung gegen seinen eigenen Präsidenten und Vorstandschef Børge Brende gestartet. Hintergrund sind neu aufgetauchte Dokumente aus den USA, die Kontakte zwischen dem Topmanager und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenlegen. Das Forum selbst bestätigte die Prüfung und erklärte, man wolle die Beziehungen vollständig aufklären, um Transparenz und Integrität zu sichern.

Brisant: Laut den veröffentlichten Unterlagen soll Brende an mehreren Geschäftsessen mit Epstein teilgenommen sowie Nachrichten mit ihm ausgetauscht haben. Der WEF-Chef räumte diese Treffen ein, betonte aber, er habe damals nichts von Epsteins krimineller Vergangenheit gewusst und bereue, dessen Hintergrund nicht gründlicher geprüft zu haben. Die Untersuchung erfolgt durch externe Prüfer, während Brende im Amt bleibt und nach eigenen Angaben selbst um die unabhängige Überprüfung gebeten hat.

Der Fall schlägt international hohe Wellen, weil gleichzeitig weitere prominente Persönlichkeiten aus Norwegen wegen mutmaßlicher Epstein-Verbindungen unter Druck geraten sind. Enthüllte Akten des US-Justizministeriums lösten politische Ermittlungen und parlamentarische Untersuchungen aus, die das Vertrauen in Teile der politischen Elite erschüttern. Auch beim Weltwirtschaftsforum wächst damit der Druck, den Skandal lückenlos aufzuklären – denn der Ruf der mächtigen Organisation steht plötzlich selbst auf dem Prüfstand.

