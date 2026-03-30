SKANDAL IN BERLIN! ALLAHU-AKBAR-GEHEUL FÜR DSCHIHADIST – MERZ SCHÜTTELT TERROR-HAND UND VERSCHLEUDERT DEUTSCHES GELD!

Die Mainstream-Schande in Deutschland wird immer dreister und die armen GEZ-Zahler bekommen schon lange nur noch Lügen und Vertuschungen vorgesetzt! Warum verschweigen Tagesschau RTL und all die anderen Staatsfernseher das riesige Skandal-Theater das sich heute in der Hauptstadt abgespielt hat? Al-Scharaa der neue starke Mann aus Syrien wurde von seinen eigenen Leuten mitten in Berlin mit ohrenbetäubenden Allahu-Akbar-Sprechchören wie ein Held gefeiert und niemand aus der linken Medien-Blase hält es für nötig das dem deutschen Volk zu erzählen!

Stattdessen wird weiter das Märchen von der friedlichen Demokratie in Syrien erzählt während die Wirklichkeit längst eine andere Sprache spricht und die Bürger zu Hause ahnen dass da etwas gewaltig faul ist! Unser sogenannter Kanzler Friedrich Merz hat offenbar überhaupt kein Problem damit einem erklärten Dschihadisten die Hand zu reichen und ihm sogar einen feierlichen Staatsbesuch zu gewähren als wäre nichts gewesen! Der gleiche Merz der jeden Tag im Bundestag Alice Weidel über den Weg läuft grüßt die Oppositionspolitikerin nicht einmal mit einem einzigen Wort und zeigt damit der ganzen Nation wie verlogen und einseitig seine Politik wirklich ist! So sieht unser Kanzler aus der das deutsche Volk durch gnadenlose Sparmaßnahmen immer tiefer in die Armut treibt während der Sonderkredit längst an Volodymyr verpulvert wurde und jetzt weitere riesige Summen dem IS-Terroristen aus Syrien für seine blutigen Säuberungsaktionen hinterhergeworfen werden!

Deutschland hofiert einen Diktator mit offenen Armen und die eigenen Bürger müssen dafür bluten. Währenddessen verfolgen die Islamisten in Syrien unter al-Scharaa weiterhin gnadenlos Christen Alawiten und Drusen und niemand in der Regierung scheint das auch nur im Geringsten zu stören solange der Terror-Chef brav in Berlin empfangen wird! Die Bundesregierung treibt das eigene Volk systematisch in den Ruin spart bei Rente Heizung und Lebensmitteln bis es wehtut und schmeißt das Geld stattdessen mit beiden Händen dem syrischen Despoten hinterher der seine Gegner mit eiserner Faust niederwalzt! Das ist der neue deutsche Wahnsinn der sich vor aller Augen abspielt und die Mainstream-Medien schauen weg oder feiern es sogar noch als großen diplomatischen Erfolg! Wann wacht dieses Land endlich auf und sagt diesem Irrsinn laut und deutlich Stopp? Die Bürger haben es satt belogen betrogen und für fremde Terror-Helden bezahlen zu müssen!

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