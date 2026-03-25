+++ SKANDAL IN BERLIN-NEUKÖLLN! SCHOCK-VORWÜRFE GEGEN JUGENDZENTRUM – WURDEN Muslimische Sex-Täter-VERBRECHEN BEWUSST NICHT ANGEZEIGT? +++

Berlin – Jetzt erschüttert ein unfassbarer Verdacht die Hauptstadt: In einem Neuköllner Jugendzentrum sollen mutmaßliche Sexualstraftäter nicht angezeigt worden sein – und das offenbar aus politischer Rücksicht! Eine eidesstattliche Versicherung von Mitarbeiterinnen einer benachbarten Einrichtung zeichnet ein dramatisches Bild. Demnach seien Verantwortliche sogar gedrängt worden, endlich die Polizei einzuschalten. Doch stattdessen soll es geheißen haben, muslimische Jungen stünden ohnehin bereits genug im Fokus der Ermittler. Ein Vorwurf, der Sprengstoff enthält – und jetzt die Politik in Aufruhr versetzt!

Im Zentrum des Geschehens steht das Schicksal einer Jugendlichen. Die Schülerin wurde laut den vorliegenden Aussagen zunächst von einem Jungen vergewaltigt und später von mehreren weiteren Tätern bedrängt. Besonders perfide: Die Täter sollen Videos der Übergriffe aufgenommen und das Opfer damit unter Druck gesetzt haben. Doch damit nicht genug – sogar die jüngere Schwester des Mädchens soll ins Visier der Gruppe geraten sein. Die belastenden Aussagen liegen inzwischen auch dem Berliner Senat sowie Bezirkspolitikern vor und sorgen dort für Entsetzen und wachsenden Handlungsdruck.

Während die zuständige Jugendstadträtin betont, es habe keinerlei Vertuschungsversuche gegeben und die Herkunft der Täter habe keine Rolle gespielt, wächst die Kritik massiv. Im Bezirksparlament eskaliert die Lage: Ein Abwahlantrag gegen die verantwortliche Politikerin steht im Raum. Die Opposition spricht von gravierenden Versäumnissen und fordert Konsequenzen. Besonders brisant: Trotz Kenntnis der Vorwürfe soll es wochenlang keine spürbaren Maßnahmen gegeben haben. Jetzt droht der politische Showdown – und die Frage steht im Raum: Wer trägt die Verantwortung für diesen erschütternden Skandal?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24