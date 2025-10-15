SKANDAL IN DEN USA! GEHEIM-LABORE SPIELEN WIEDER GOTT – US-BEHÖRDE NIH STARTET VERBOTENE VIRUS-EXPERIMENTE NEU! EXPERTEN WARNEN: „DAS KÖNNTE DIE NÄCHSTE PANDEMIE AUSLÖSEN!“

Was als dunkles Kapitel der Forschung galt, kehrt nun heimlich zurück: Die US-Gesundheitsbehörde NIH (National Institutes of Health) hat laut interner Quellen still und leise die gefährlich umstrittene „Gain-of-Function“-Forschungan Vogelgrippe-Viren wieder aufgenommen – also jene Experimente, bei denen Erreger im Labor gezielt gefährlicher, ansteckender und tödlicher gemacht werden. Kritiker schlagen Alarm: Genau solche Manipulationen stehen seit Jahren im Verdacht, den Ursprung früherer globaler Gesundheitskrisen begünstigt zu haben. Nun wird erneut in geheimen Hochsicherheitslaboren an Viren herumgebastelt, die theoretisch Millionen Menschen das Leben kosten könnten – ein unverantwortliches Spiel mit dem Feuer, bezahlt von Steuergeldern!

Die offizielle Begründung klingt wie Hohn: Man wolle die „Gefahren besser verstehen“ und „Vorbereitungen für künftige Ausbrüche treffen“. Doch zahlreiche Wissenschaftler, darunter auch ehemalige NIH-Mitarbeiter, sprechen von einem „wissenschaftlichen Wahnsinn ohne moralische Kontrolle“. Der manipulierte Vogelgrippe-Virus H5N1, an dem gearbeitet wird, soll im Labor so verändert worden sein, dass er zwischen Säugetieren übertragbar ist – ein Alptraum-Szenario für jeden Virologen. „Das ist kein Fortschritt, das ist eine Pandemie mit Ansage!“, warnt ein führender Epidemiologe anonym. Schon jetzt fürchten viele, dass ein Laborunfall oder Datenleck genügen könnte, um eine neue globale Gesundheitskatastrophe auszulösen – diesmal mit einem Erreger, der weitaus tödlicher ist als Corona.

Während die Öffentlichkeit ahnungslos bleibt, wächst in der Fachwelt der Zorn. Die NIH, die sich als „Hüter der Gesundheit“ versteht, agiert wie ein Staat im Staat, fernab jeder demokratischen Kontrolle. Selbst Politiker im US-Kongress sprechen von einem „beispiellosen Vertrauensbruch“. Die brisante Frage lautet: Hat die Menschheit nichts aus Corona gelernt? Statt Transparenz und Verantwortung kehren Vertuschung und Risikowahnsinn zurück – und wieder einmal entscheiden einige wenige Forscher über das Schicksal von Milliarden. Sollte auch nur ein einziger dieser genmanipulierten Erreger entweichen, könnte das die Welt in eine nie dagewesene Krise stürzen. Ein perfides Spiel mit der Schöpfung – und der nächste globale Albtraum ist womöglich schon im Reagenzglas geboren.