SKANDAL-RECHNUNG NACH BRAND-HÖLLE! KLINIK KASSE BITTET OPFER-FAMILIE ZUR KASSE – FÜR EIN PAAR STUNDEN BEHANDLUNG!

Crans-Montana – Es ist die nächste bittere Wendung nach einer Tragödie, die ohnehin kaum in Worte zu fassen ist. Nach einem verheerenden Inferno, das Dutzende Menschenleben forderte und unzählige Familien erschütterte, steht eine italienische Familie nun erneut unter Schock. Ihr Sohn, ein Teenager, kämpfte monatelang mit schwersten Verletzungen ums Überleben, ertrug Operationen, Schmerzen und die Ungewissheit, ob er je wieder ein normales Leben führen kann. Doch statt endlich zur Ruhe zu kommen, flattert jetzt Post ins Haus, die alles erneut aufreißt.

Die Familie traute ihren Augen kaum, als sie die Forderung der Schweizer Klinik sah. Für eine vergleichsweise kurze Behandlungszeit wird eine Summe verlangt, die für viele Menschen kaum vorstellbar ist. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist bitterer Ernst. Während der junge Patient sich langsam zurück ins Leben kämpft, sehen sich seine Angehörigen mit einer finanziellen Belastung konfrontiert, die wie ein zweiter Schlag wirkt. Die Empörung wächst, denn viele fragen sich, ob in solchen Ausnahmesituationen nicht Menschlichkeit vor Bürokratie stehen müsste.

Zurück bleibt ein Gefühl der Fassungslosigkeit. Wie kann es sein, dass nach einem solchen Unglück nicht nur körperliche und seelische Wunden bleiben, sondern auch existenzielle Sorgen? Der Fall sorgt weit über die Landesgrenzen hinaus für Diskussionen und wirft ein grelles Licht auf die Frage, wie mit Opfern von Katastrophen umgegangen wird. Für die betroffene Familie aber zählt im Moment nur eines: ein Weg aus der Spirale aus Leid, Angst und nun auch noch finanzieller Verzweiflung.

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