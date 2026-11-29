Würzburg/Bamberg – Paukenschlag im Maßregelvollzug! Thomas Krebs wehrt sich mit einem explosiven Antrag gegen den Gutachter, der über seine Zukunft entscheiden soll. Der Vorwurf: Der Sachverständige sei nicht mehr neutral. Jetzt muss das Landgericht Würzburg entscheiden. Und der Fall hat es in sich!

Es geht um alles. Um Freiheit oder weitere Unterbringung. Um ein Verfahren nach § 67e StGB, das in regelmäßigen Abständen prüft, ob eine Unterbringung im Maßregelvollzug noch fortbestehen muss. Durchgeführt wird diese Prüfung nach den Vorschriften des § 463 StPO. In diesem Verfahren liegt jetzt ein Antrag vor, der für gewaltigen Wirbel sorgt.

Das Aktenzeichen lautet 1 StVK 962/20. Zuständig ist die Strafvollstreckungskammer am Landgericht Würzburg. Der Antragsteller lehnt den gerichtlich bestellten externen Sachverständigen ab. Die Rechtsgrundlage: § 74 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 24 Abs. 2 StPO. Der Grund, der genannt wird: Besorgnis der Befangenheit.

Im Mittelpunkt des brisanten Antrags steht dabei nicht etwa eine unterschiedliche medizinische Auffassung oder die fachliche Bewertung eines psychiatrischen Gutachtens, sondern die Frage, ob ein Sachverständiger noch über die erforderliche professionelle Distanz verfügt, wenn er nach Darstellung des Betroffenen selbst an einem umstrittenen Konfliktgeschehen beteiligt gewesen sein soll. Konkret geht es um die Ereignisse vom 10. April 2026, als es im Zusammenhang mit einem Kontaktversuch des Sachverständigen zu erheblichen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Krebs trägt vor, dass der externe Gutachter den Stationsbereich betreten habe, obwohl er zuvor ausdrücklich erklärt habe, keinen Kontakt mit ihm zu wünschen. Die anschließenden Ereignisse seien Gegenstand strafrechtlicher Anzeigen und weiterer gerichtlicher Verfahren geworden. Besonders schwer wiegt aus Sicht des Antragstellers der Umstand, dass der Gutachter damit nicht mehr ausschließlich als außenstehender medizinischer Sachverständiger betrachtet werden könne, sondern zugleich Wahrnehmungszeuge eines Geschehens geworden sei, an dem er selbst beteiligt gewesen sein soll. Genau hier setzt die juristische Argumentation von Krebs an: Wie soll die notwendige Neutralität zweifelsfrei gewährleistet werden, wenn ein Gutachter mittelbar auch Vorgänge bewerten könnte, die seine eigene Person betreffen? Dabei geht es ausdrücklich nicht um den Nachweis einer tatsächlichen Befangenheit oder eines strafbaren Verhaltens, sondern um die gesetzlich vorgesehene Prüfung objektiver Umstände, die geeignet sein könnten, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Sachverständigen zu rechtfertigen. Angesichts der weitreichenden Bedeutung psychiatrischer Gutachten für Entscheidungen über die persönliche Freiheit eines Menschen ist diese Frage von erheblicher rechtsstaatlicher Tragweite.

Vom Gutachter zum Beteiligten eines Rechtskonflikts? Genau diese mögliche Doppelrolle rückt nun in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung vor dem Landgericht Würzburg. Nach den Ausführungen von Thomas Krebs hat sich aus den Ereignissen vom 10. April 2026 ein fortdauernder und schwerwiegender Rechtskonflikt entwickelt, der inzwischen mehrere gerichtliche Ebenen beschäftigt hat. Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 172 StPO wurde demnach vom Oberlandesgericht Bamberg als unzulässig verworfen. Gegen die in diesem Zusammenhang ergangenen Entscheidungen seien Verfassungsbeschwerden erhoben worden, über die nach Kenntnis des Antragstellers bislang nicht abschließend entschieden worden sei. Krebs betont ausdrücklich, dass diese Verfassungsbeschwerden nicht als Beweis einer tatsächlichen Befangenheit des Gutachters herangezogen werden sollen. Vielmehr sollen sie verdeutlichen, dass der zugrunde liegende Konflikt weiterhin Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen ist. Auch die im Antrag wiedergegebene Stellungnahme des Gutachters, wonach dieser sich im Zusammenhang mit dem Vorfall nicht als befangen angesehen habe, reicht nach Auffassung von Krebs nicht aus, um die geltend gemachten Zweifel auszuräumen. Tatsächlich kommt es nach dem gesetzlichen Maßstab des § 24 Abs. 2 StPO nicht allein auf die persönliche Einschätzung der eigenen Unvoreingenommenheit an. Entscheidend ist vielmehr, ob nachvollziehbare Gründe vorliegen, die Zweifel an der Unparteilichkeit rechtfertigen können. Allerdings enthält der § 74 StPO auch eine wichtige Einschränkung: Allein die Vernehmung eines Sachverständigen als Zeuge begründet keinen Ablehnungsgrund. Daher dürfte insbesondere die konkrete persönliche Einbindung in das geschilderte Konfliktgeschehen und deren mögliche Bedeutung für die Begutachtung zu prüfen sein. Darüber hinaus thematisiert Krebs in seinem Antrag die berufliche und institutionelle Einbindung des Sachverständigen in das psychiatrische Versorgungssystem. Genannt werden dabei berufliche und wirtschaftliche Beziehungen sowie Vergütungs-, Altersversorgungs- und Krankenversorgungsansprüche, die mit dessen beruflicher Stellung verbunden sein sollen. Der Antragsteller stellt ausdrücklich klar, dass solche Umstände für sich genommen keine Befangenheit begründen. Er fordert jedoch eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der persönlichen Beteiligung am Konfliktgeschehen, der eigenen Wahrnehmungen des Sachverständigen, der fortdauernden gerichtlichen Auseinandersetzungen und seiner institutionellen Einbindung. Ein konkretes unzulässiges wirtschaftliches Eigeninteresse ist damit nicht nachgewiesen. Dennoch stellt sich eine grundsätzliche rechtsstaatliche Frage: Welche Anforderungen müssen an die Unabhängigkeit eines psychiatrischen Sachverständigen gestellt werden, dessen fachliche Einschätzungen möglicherweise erheblichen Einfluss auf die weitere Freiheitsentziehung eines Menschen haben?

Jetzt ist die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Würzburg gefordert – Thomas Krebs verlangt eine unabhängige Begutachtung und eine umfassende gerichtliche Prüfung seiner Einwände! Der Betroffene hat insgesamt fünf konkrete Anträge formuliert. Zunächst fordert er die Ablehnung von dem Gutachter wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 74 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 24 Abs. 2 StPO. Darüber hinaus soll das Gericht vor einer weiteren Verwertung des Gutachtens über das Ablehnungsgesuch entscheiden und bis zu dieser Entscheidung von einer Verwertung der gutachterlichen Ausführungen absehen. Sollte dem Befangenheitsantrag stattgegeben werden, verlangt Krebs die Bestellung eines anderen unabhängigen Sachverständigen. Schließlich soll der vollständige Antrag zu den Gerichtsakten genommen und im Protokoll der Anhörung dokumentiert werden. Damit richtet sich das Ablehnungsgesuch nach den ausdrücklichen Angaben des Antragstellers weder gegen den medizinischen Inhalt des Gutachtens noch gegen fachliche Meinungsverschiedenheiten oder frühere Entscheidungen zu seiner Person. Vielmehr beruft sich Krebs auf die Gesamtheit der von ihm geschilderten Umstände, die seiner Auffassung nach Zweifel an der erforderlichen Distanz des Sachverständigen begründen. Die Bedeutung dieses Verfahrens reicht über die persönliche Auseinandersetzung hinaus: Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung einer psychiatrischen Unterbringung nach § 67e StGB geht es um eines der höchsten Rechtsgüter eines demokratischen Rechtsstaates – die Freiheit des Menschen. Gerade deshalb müssen gerichtliche Entscheidungen auf einer tragfähigen Tatsachengrundlage beruhen und die Einwände gegen die Neutralität eines Sachverständigen sorgfältig geprüft werden. Ein psychiatrisches Gutachten darf kein Ersatz für eine eigenständige gerichtliche Prüfung sein. Die Verantwortung für die Entscheidung über die Fortdauer einer Unterbringung liegt beim Gericht. Auch die vollständige Stellungnahme des Sachverständigen liegt der Redaktion für diesen Beitrag nicht vor. Die geschilderten Vorwürfe geben deshalb die Position des Antragstellers wieder und sind nicht mit gerichtlich festgestellten Tatsachen gleichzusetzen. Dennoch bleibt die entscheidende Frage im Raum: Kann ein Sachverständiger, der nach Darstellung eines Betroffenen selbst in einen erheblichen und weiterhin juristisch umstrittenen Konflikt eingebunden ist, noch jene Unabhängigkeit und professionelle Distanz gewährleisten, die bei einer Entscheidung über die weitere Unterbringung unverzichtbar sind? Der Fall Thomas Krebs macht deutlich, wie wichtig Transparenz, nachvollziehbare Entscheidungen und eine konsequente rechtsstaatliche Kontrolle im Maßregelvollzug sind. Denn wo die Freiheit eines Menschen auf dem Spiel steht, müssen begründete Zweifel ernst genommen und sorgfältig geprüft werden.

Quellenangaben

Schriftsatz an das Landgericht Würzburg – Strafvollstreckungskammer (Az.: 1 StVK 962/20): Antrag auf Ablehnung eines Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 74 Abs. 1 StPO i.V.m. § 24 Abs. 2 StPO im Verfahren nach §§ 67e StGB, 463 StPO. Strafprozessordnung (StPO) der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere §§ 24, 74, 172 und 463 StPO in der aktuell gültigen Fassung. Strafgesetzbuch (StGB) der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere § 67e StGB (Überprüfung der Fortdauer der Unterbringung).

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