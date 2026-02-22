SKANDAL UM FERGIE-PATENTOCHTER UND EPSTEIN! BRISANTE MAILS WERFEN NEUE FRAGEN AUF

Ein neuer Wirbel erschüttert das britische Königshaus und sorgt international für Entsetzen. Im Zentrum der Aufregung steht erneut Sarah „Fergie“ Ferguson, die frühere Ehefrau von Prinz Andrew. Aus jetzt bekannt gewordenen Unterlagen geht hervor, dass sie offenbar den Kontakt zwischen ihrer Patentochter Poppy und dem bereits verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hergestellt haben soll. Besonders brisant: Diese Vermittlung soll zu einem Zeitpunkt erfolgt sein, als Epsteins Vergangenheit längst öffentlich bekannt war und sein Name bereits weltweit mit schweren Vorwürfen in Verbindung gebracht wurde.

Für Kopfschütteln sorgt vor allem eine E-Mail, die laut vorliegenden Dokumenten den knappen, aber folgenschweren Satz enthalten haben soll: „Jetzt bist du dran!“ Kritiker fragen sich nun, wie eng das Verhältnis zwischen Ferguson und Epstein tatsächlich gewesen ist. Berichten zufolge bezeichnete sie ihn sogar als „großartigen Freund“, obwohl sein Ruf zu diesem Zeitpunkt bereits massiv beschädigt war. Beobachter sprechen von einer kaum erklärbaren Nähe, die neue Zweifel an den damaligen Einschätzungen und Entscheidungen im Umfeld der Royals aufkommen lässt.

Während die Debatte über Verantwortung, Loyalität und moralisches Urteilsvermögen neu entfacht, wächst der Druck auf alle Beteiligten, die Hintergründe dieser Kontakte offenzulegen. War es bloße Naivität, ein fataler Irrtum im Vertrauen – oder steckt mehr hinter den Verbindungen, die nun wieder ans Licht kommen? Fest steht: Die Affäre um Epstein holt das royale Umfeld erneut ein und droht, alte Wunden mit voller Wucht aufzureißen.

