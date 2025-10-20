SKANDAL UM KINDER-IMPFUNG! – EMA LÄSST MRNA-SERUM FÜR BABYS ZU – LETZTE HEMMSCHWELLE GEFALLEN!

Es ist ein Schritt, der in ganz Europa für Entsetzen sorgt: Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna nun auch für Babys zugelassen – und damit eine rote Linie überschritten, die viele Experten und Eltern als unantastbar betrachteten. Babys sollen nun also mit einer Technologie geimpft werden, deren Langzeitfolgen bis heute nicht vollständig bekannt sind. Offiziell spricht die EMA von einem „bewährten Schutz“ gegen schwere Erkrankungen und Tod – doch wer hinter die Schlagzeilen blickt, erkennt ein erschreckendes Bild: Die Grundlage für diese Entscheidung sind keine großangelegten Studien mit echten Krankheitsverläufen, sondern bloße Antikörpertests, also Laborwerte ohne Aussagekraft über tatsächliche Wirksamkeit oder Sicherheit. Ein medizinischer Taschenspielertrick, der Eltern in falscher Sicherheit wiegen soll.

Während Behörden in Pressemitteilungen von „wissenschaftlichem Fortschritt“ sprechen, wächst in der Bevölkerung die Wut. Eltern, Kinderärzte und selbst einige Forscher schlagen Alarm: Babys und Kleinkinder hätten ein nahezu verschwindend geringes Risiko für schwere Corona-Verläufe – wieso also dieses Risiko eingehen? Kritiker werfen der EMA vor, dem Druck der Pharmariesen nachgegeben zu haben, die längst auf der Suche nach neuen Absatzmärkten sind. Biontech und Moderna haben Milliarden mit den Impfstoffen verdient – und jetzt sollen die Jüngsten zum nächsten Ziel werden. Viele Bürger empfinden diese Entscheidung als moralischen Dammbruch, als Beweis dafür, dass Profitinteressen über den Schutz der Schwächsten gestellt werden.

Noch nie war die Skepsis gegenüber Gesundheitsbehörden größer. Was früher als seriöse Institution galt, wirkt nun wie ein verlängerter Arm der Industrie. Selbst Fachleute sprechen von einer „ethischen Katastrophe“. Kein Elternteil kann mit gutem Gewissen zustimmen, wenn ein Medikament, das auf einer experimentellen Technologie beruht, nun in die kleinsten Körper gespritzt werden soll – basierend auf dürftigen Antikörperdaten. Die EMA mag diese Entscheidung als Fortschritt verkaufen, doch für viele ist sie das Symbol eines Systems, das jedes Vertrauen verspielt hat. Wenn selbst Babys zur Zielgruppe einer Pharmaindustrie werden, die keine Grenzen mehr kennt – dann ist wirklich jede Hemmschwelle gefallen.