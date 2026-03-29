SKANDAL-VIDEO AUS FLORIDA: BALLER-STREAMER JAGT REPTIL-REXP!

Schock-Szenen aus den Sümpfen der USA! Ein junger Mann rast mit seinem Propellerboot durch die Wildnis und nimmt ein wehrloses Tier ins Visier. Das Netz kocht vor Wut über diese gnadenlose Jagd-Aktion.

FEIGER ANGRIFF VOM AIRBOAT

Die Aufnahmen lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Mitten in der idyllischen Sumpflandschaft taucht plötzlich ein riesiges Krokodil aus dem trüben Wasser auf. Doch statt die Natur zu bewundern, greift der junge Mann eiskalt zur Waffe. Während der Motor heult und die Gischt spritzt, knallt es plötzlich ohrenbetäubend laut. Der Schütze scheint den Kick vor laufender Kamera förmlich zu genießen, während das Reptil verzweifelt versucht, den tödlichen Schüssen in die Tiefe zu entkommen.

DAS NETZ KOCHT VOR WUT

Im Internet verbreitete sich der Clip wie ein Lauffeuer und löste eine Lawine der Empörung aus. Tausende Nutzer fordern jetzt harte Konsequenzen für den rücksichtslosen Schützen, der sein fragwürdiges Hobby offenbar für ein paar Klicks im Livestream zur Schau stellte. Viele Zuschauer können nicht fassen, mit welcher Gleichgültigkeit hier auf ein lebendes Wesen gefeuert wurde. Die Kommentare unter dem Video sind eindeutig: Dieser fiese Angriff vom Boot aus hat mit Sport oder Jagd rein gar nichts zu tun.

JETZT JAGEN IHN DIE BEHÖRDEN

Nach dem heftigen Wirbel im Netz schalten sich nun die Gesetzeshüter ein. Die Beamten haben das belastende Videomaterial bereits gesichert und werten jede Sekunde der Aufnahmen genau aus, um dem Schützen das Handwerk zu legen. Es wird geprüft, ob der junge Mann gegen die strengen Naturschutzgesetze verstoßen hat und welche Strafe ihm für diese ballerwütige Aktion droht. In den USA bleibt abzuwarten, ob der Streamer bald selbst hinter Gittern landet, statt weiter wilde Tiere in den Sümpfen zu tyrannisieren.

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