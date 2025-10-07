SKANDAL-VIZE KLING DREHT DURCH! 620.000 EURO FÜR FOTOS – WÄHREND DAS VOLK SPAREN SOLL!

Er predigt Bescheidenheit, ruft zum Sparen auf und mahnt zur Haushaltsdisziplin – doch hinter den Kulissen lässt sich Vize-Kanzler Lars Klingbeil offenbar fürstlich in Szene setzen! Jetzt kommt der nächste Regierungsskandal ans Licht: Das Ministerium unter Klingbeils Verantwortung sucht per EU-weiter Ausschreibung Fotografen und Videodienstleister – für sage und schreibe 620.000 Euro! Ja, richtig gelesen: Über eine halbe Million Euro – nur für hübsche Bilder und gestylte Aufnahmen des Polit-Profis und seiner Truppe. Während Millionen Deutsche mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen, Rentner an der Tafel Schlange stehen und Familien den Gürtel enger schnallen müssen, genehmigt sich die Regierung ein Luxus-Fotoalbum der Extraklasse. Laut Ausschreibung soll der Rahmenvertrag bereits im Januar starten und bis Ende 2027 laufen – mit der Option auf zwei weitere Jahre. Der Wahnsinn hat also System! Der Nettobetrag liegt bei 580.000 Euro – doch mit Mehrwertsteuer summiert sich das Ganze auf satte 620.000 Euro. Und das in einer Zeit, in der dieselbe Regierung Steuererhöhungen diskutiert, Bürgergeld kürzt, Kindergeld einfriert und Energiesubventionen abbaut. Kritiker sind fassungslos: „Wie kann man so schamlos am Bürger vorbei regieren?“ schimpfen Oppositionspolitiker. Während Minister in Talkshows das Loblied auf „finanzielle Verantwortung“ singen, wird hinter den Kulissen offenbar hemmungslos geklotzt. Der Verdacht liegt nahe: Hier soll nicht der Bürger informiert werden, sondern der eigene politische Glanz mit teuren Bildern konserviert und inszeniert werden – bezahlt vom Steuerzahler! Besonders brisant: In der Ausschreibung ist von „dauerhafter medialer Begleitung“ die Rede – also nicht nur Pressefotos für offizielle Anlässe, sondern ein durchinszenierter Dauerauftritt bis tief ins Jahr 2029 hinein. Schon jetzt befürchten Beobachter, dass hier der Aufbau einer teuren PR-Maschinerie geplant wird – für den Machterhalt statt für den Bürger. Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Doppelmoral der Ampel-Regierung: Während in Schulen das Toilettenpapier rationiert wird und Kitas um Zuschüsse betteln müssen, fließen Hunderttausende in die Hochglanzwelt eines Polit-Vizes, der offenbar lieber im besten Licht steht, als im Sinne der Bürger zu handeln. Ein Skandal, der gerade erst Fahrt aufnimmt – und den vielen Menschen im Land die Frage stellt: Wer muss hier eigentlich wirklich sparen – und wer nicht?