Das falsche Spiel mit der Wahrheit!

In den verschlungenen Fluren der Justiz brodelt es gewaltig und ein Mann steht unfreiwillig im absoluten Mittelpunkt dieses Justiz-Krimis. Der renommierte Gutachter namens V. hat am Bezirkskrankenhaus ein brisantes Papier über einen Betroffenen namens Thomas Krebs verfasst, das nun für massiven Zündstoff sorgt. Das Krasse an der Sache ist jedoch, dass hinter den Kulissen bereits ein heftiger Streit darüber entbrannt war, ob dieser Experte überhaupt noch neutral bewerten darf, da ein offizieller Antrag wegen Besorgnis der Befangenheit gegen ihn lief. Doch anstatt die Notbremse zu ziehen und die rechtliche Klärung abzuwarten, wurde das Dokument munter erstellt, als gäbe es kein Morgen.

Doch damit nicht genug, denn die nächste Instanz goss erst recht ordentlich Öl ins lodernde Feuer. Die zuständige Kammer des Gerichts zögerte keine Sekunde und brachte das umstrittene Papier umgehend in den Umlauf, obwohl sich die Richter zu diesem Zeitpunkt selbst mit einem massiven Befangenheitsantrag konfrontiert sahen. Als wäre dieses emotionale Durcheinander nicht schon verwirrend genug, schaltete sich auch noch die Staatsanwaltschaft ein und reichte den heißen Becher weiter, indem sie eine offizielle Stellungnahme von der Klinik bezüglich des Gutachters forderte. Ein wahres Paradebeispiel für ein bürokratisches Verwirrspiel, bei dem der gesunde Menschenverstand komplett auf der Strecke bleibt.

Am Ende dieses unfassbaren Schandtheaters bleibt eine Klinik zurück, der nun eiskalt der sprichwörtliche schwarze Peter in die Schuhe geschoben wird. Dabei war es doch das Landgericht selbst, das die Lawine ins Rollen brachte und das explosive Papier unters Volk mischte, während sich alle Beteiligten gegenseitig die Schuld zuschieben. Wenn sich dieser ungeheuerliche Verdacht tatsächlich bewahrheitet, dann blicken wir hier auf ein unvorstellbar falsches Spiel, das an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist und das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Beteiligten tief erschüttert.

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