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Skövde – Ein Albtraum für jeden Patienten: Am Skaraborg-Krankenhaus im schwedischen Skövde wurden einem Mann im Jahr 2023 Penis, Prostata und Harnblase entfernt. Die ursprüngliche Diagnose Prostatakrebs war falsch – tatsächlich litt er an einem Plattenepithelkarzinom. Das Labor hat den Fall als schweren Patientenschaden mit bleibenden Folgen an die Gesundheitsaufsicht gemeldet.

Stand: 23:02 Uhr MEZ

Das geht aus einer sogenannten Lex-Maria-Meldung an die schwedische Gesundheitsaufsicht IVO hervor, über die Sveriges Radio, Dagens Nyheter und die Lokalzeitung Skaraborgs Läns Tidning berichten. Lex Maria verpflichtet Gesundheitsanbieter in Schweden, schwere Vorfälle zu melden.

Laut den Berichten analysierte das Pathologielabor des Unternehmens Unilabs in Skövde die ersten Gewebeproben und kam zum Befund Prostatakrebs. Erst etwa 7 Monate später zeigten neue Untersuchungen, dass es sich um ein Plattenepithelkarzinom handelt – Sveriges Radio spricht von einer Form von Hautkrebs. Laut Meldung verzögerte sich dadurch die richtige Behandlung.

Neben der Entfernung der Organe erhielt der Patient laut Unilabs einen künstlichen Harn- und einen künstlichen Darmausgang. Als eine der Ursachen nennt das Unternehmen Defizite bei Ausbildung und Fachkompetenz. Die Meldung an die IVO erfolgte im Herbst.

Entscheidend: Ob die Operation bei richtiger Diagnose vermeidbar gewesen wäre, ist offen. „Es ist unklar, welche Behandlung in Frage gekommen wäre, wenn die Diagnose zu einem früheren Zeitpunkt gestellt worden wäre“, schreibt der Gesundheitsanbieter in der Meldung. Ein Urteil, eine Entschädigung oder persönliche Konsequenzen für Verantwortliche sind nicht bekannt.

Der Patient ist nicht namentlich bekannt, Alter und Gesundheitszustand wurden nicht veröffentlicht. Der Lokalzeitung zufolge nannte er den Vorfall nach einem Telefonat mit Unilabs „bedauerlich“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hinter jedem Laborbefund steht ein Mensch, dessen Leben davon abhängt. Wenn ausgerechnet Ausbildung und Fachwissen als Ursache genannt werden, ist das ein Alarmsignal für jedes Gesundheitssystem – nicht nur für Schweden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Fair bleiben muss man trotzdem: Der Mann hatte tatsächlich Krebs, und ob ihm der Eingriff bei richtiger Diagnose erspart geblieben wäre, weiß niemand. Wer daraus eine simple Horror-Geschichte macht, wird dem Fall nicht gerecht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gut ist, dass solche Fehler in Schweden gemeldet werden müssen. Jetzt muss die Aufsicht zeigen, dass aus der Meldung auch Konsequenzen folgen – damit kein weiterer Patient diesen Preis zahlt.

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Quellen:

Sveriges Radio: https://www.sverigesradio.se/artikel/man-fick-penisen-amputerad-efter-fel-cancerdiagnos

Dagens Nyheter: https://www.dn.se/direkt/2026-11-25/fick-fel-diagnos-penis-amputerades/

BILD: https://bild.de/news/ausland/krebs-diagnose-war-falsch-mann-wurden-penis-prostata-und-blase-entfernt-6b0821d97af5dee5d20acc34

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