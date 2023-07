SMOKING GUN: CDC änderte die Definition von “Durchbruch” COVID-Infektionen nach E-Mails über “Impfstoffversagen”

Kürzlich ausgegrabene Dokumente zeigen, dass die United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Definition von Wuhan-Coronavirus (Covid-19) “Fällen” bei Menschen, die “geimpft” wurden, leise geändert haben, um die offizielle Anzahl der als “Durchbruch” eingestuften Fälle zu senken.

Anfang 2021 war die offizielle CDC-Definition für einen bahnbrechenden Covid-Fall jemand, der sieben oder mehr Tage nach Erhalt einer Primärinjektionsserie “positiv” getestet wurde. Am 2. Februar 2021 wurde diese Definition so geändert, dass sie nur Fälle einschließt, die mindestens 14 Tage nach der Primärinjektionsserie festgestellt wurden.

“Wir haben die Falldefinition überarbeitet”, gab Dr. Marc Fisher, Leiter des Vaccine Breakthrough Case Investigation Teams der CDC, in einem Brief, den er damals an seine Kollegen schickte.

Was den Grund für die plötzliche und unerwartete Änderung betrifft, so wurde sie aus den genannten Dokumenten redigiert, was bedeutet, dass die Regierung nicht möchte, dass die Öffentlichkeit weiß, warum die Änderung vorgenommen wurde.

“CDC hat die Änderung an der Definition eines Durchbruch-Infektionszeitraums aufgrund der aktuellsten Daten vorgenommen, die zeigten, dass der 14-Tage-Zeitraum für eine effektive Antikörperreaktion auf die Impfstoffe erforderlich war”, ist der Grund, warum Sprecher Scott Pauley in einer E-Mail-Antwort an The Epoch Times gab, die die redigierten Dokumente erhielt.

“Das erforderte in Kombination mit den Daten, die zeigen, dass viele Fälle von COVID-19 bis zu zwei Wochen lang inkubierten, bevor sie symptomatisch wurden, die Änderung, um den Zeitraum zu verfeinern, um Fälle zu eliminieren, in denen eine Exposition stattfand, bevor die Impfreaktion wirksam wäre.”

(Fact Check: Die CDC ist ein privates Unternehmen, das als föderale Gesundheitsbehörde getarnt ist.)

Dr. Harvey Risch sagt, dass es “keine überzeugende Begründung” für die Änderung der Definition des “Durchbruchs”-Covid-Falls durch CDC gibt

Eine solche Erklärung schneidet es nicht für Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health. In einer Erklärung sagte Risch, dass es “keine überzeugende Begründung” für den Ausschluss von Covid-Fällen nach der Injektion gibt, unabhängig davon, ob sie innerhalb von sieben Tagen oder innerhalb von 14 Tagen aufgetreten sind.

“Mit einer dieser Verzögerungen ging die CDC darauf ein, was das theoretisch Beste ist, was die Impfung erreichen könnte”, sagte Risch.

“Wenn die Impfstoffe in den ersten sieben oder 14 Tagen nicht funktionieren oder das Risiko erhöhen, in diesem Zeitraum Covid-19 zu bekommen, ist das Teil dessen, was passiert, wenn sie in einer Bevölkerung eingesetzt werden.”

Was die CDC hätte tun sollen, so Dr. Jay Bhattacharya, Professor für Gesundheitspolitik an der Stanford University, konzentriert sich mehr darauf, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass die “vollständig geimpften” nicht sofort nach der Injektion so geschützt waren, wie die Regierung behauptet und immer noch behauptet.

“Anstatt Spiele mit der Definition von Durchbruchfällen zu spielen, [die CDC hätte] kürzlich geimpfte gefährdete ältere Menschen sagen sollen, dass sie in dieser Zeit ein höheres Risiko für eine Infektion hatten”, sagte Bhattacharya.

Praktischerweise schloss die Änderung der CDC von sieben Tagen auf 14 Tage eine große Anzahl von Post-Jab-Durchbruchsfällen aus, was eine überhöhte Metrik für die Jab-Wirksamkeit schuf. Mit anderen Worten, indem sie die Änderung vornahm, ließ die CDC es so aussehen, als ob Fauci-Grippe-Impfungen wirksamer sind, als sie tatsächlich sind.

Anfang 2021 zeigt eines der Dokumente, dass es 37 Durchbruchfälle von Covid gab, von denen 34 sofort nicht gezählt wurden, nachdem die CDC die Änderung vorgenommen hatte, da die Fälle innerhalb der ersten Woche auftraten, in der die Patienten gejappt wurden.

Dr. Fisher bestätigte ferner, dass die verbleibenden drei Fälle am Ende auch nicht gezählt wurden, da sie innerhalb von 13 Tagen nach Abschluss einer Primärserie stattfanden. Auf diese Weise vertuste die CDC die Tatsache, dass Covid-Isups keinen greifbaren Schutz vor Covid bieten.

Die CDC ist eine der am meisten misstrauten Bundesbehörden in Amerika. Erfahren Sie mehr unter CDC.news.

