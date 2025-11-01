Social-Media statt Tafel: Lehrer rechnet mit Schülern ab!“ Träumen statt lernen!

Dirk Lauer

Schule im freien Fall – Lehrer schlägt Alarm
In einem aufrüttelnden Appell hat ein langjähriger Lehrer anonym Klartext gesprochen – und seine Worte haben es in sich. „Träumen statt lernen“, fasst er den Zustand vieler Schüler zusammen. Der Frontalunterricht werde zunehmend zur Nebenrolle, während Jugendliche sich gedanklich in TikTok-Clips und Instagram-Stories verlieren. Konzentration? Fehlanzeige. Selbst einfachste Aufgaben würden nicht mehr bewältigt, weil die Aufmerksamkeitsspanne dramatisch gesunken sei. Der Klassenraum gleiche zunehmend einem Wartezimmer der sozialen Medien – stilles Zuhören oder kritisches Denken seien kaum noch möglich.

Sprachliche Katastrophe – Wenn Deutsch zur Fremdsprache wird
Besonders schockierend: Die Deutschkenntnisse der Schüler befinden sich laut dem Lehrer „auf dem Niveau einer Baustellen-WhatsApp-Gruppe“. Rechtschreibregeln, Grammatik und Ausdruck seien für viele Fremdwörter. Statt vollständiger Sätze dominieren Abkürzungen, Emojis und Voice-Messages – selbst in Klassenarbeiten. „Wir sind an einem Punkt, wo ‚wie geht’s dir‘ schon als komplexer Satz gilt“, klagt der Pädagoge. Selbst Muttersprachler hätten Schwierigkeiten, sich schriftlich verständlich auszudrücken. Der Grund: Lesen sei out, Kommunikation finde fast ausschließlich in Bildern und Clips statt.

Systemversagen oder Elterndrama? – Wer trägt die Schuld?
Doch wer ist verantwortlich für diese alarmierende Entwicklung? Der Lehrer spart nicht mit Kritik: Eltern, die ihre Kinder mit Tablets ruhigstellen, ein Schulsystem, das überfordert wirkt, und eine Gesellschaft, die Likes höher bewertet als Leistung. „Wenn Schüler mehr über Influencer-Beziehungen wissen als über Goethe, läuft etwas grundlegend schief“, warnt er. Die Konsequenzen dieses Trends seien bereits heute spürbar – und könnten sich in den kommenden Jahren zu einer wahren Bildungs-Katastrophe auswachsen. Der Hilferuf aus dem Klassenzimmer könnte damit der Anfang einer dringend notwendigen Debatte sein.

