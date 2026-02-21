SÖDER-WUMMS-REDE IN STUTTGART: Merz-Falle schnappt zu!

STUTTGART – Was für ein Theater auf der großen Polit-Bühne! Markus Söder donnert seine Parolen ins Mikrofon, die Menge tobt und die Mitglieder liegen sich vor Begeisterung in den Armen. Doch hinter dem strahlenden Lächeln von Friedrich Merz braut sich das dicke Unwetter zusammen. Während der Bayer den starken Mann markiert und Versprechen verteilt wie Kamelle im Karneval, weiß der Kanzler eigentlich ganz genau, dass er im Berliner Regierungsalltag gegen eine massive Mauer rennen wird.

Der Frust ist vorprogrammiert, denn die Realität in der Hauptstadt sieht düster aus. Kaum sind die Scheinwerfer im Ländle aus, wartet in Berlin das gnadenlose Stopp-Schild der politischen Gegner. Die Genossen und die dunkelroten Bremser reiben sich bereits die Hände, um jedes mutige Vorhaben schon im Keim zu ersticken. Es ist ein politisches Trauerspiel: Die Basis träumt vom großen Wurf, während die Blockierer im Parlament schon die Giftpfeile spitzen, um den Kanzler komplett schachmatt zu setzen.

Am Ende bleibt von dem lauten Donnerhall aus der Halle nur ein leises Quietschen im Getriebe der Macht übrig. Merz mag den guten Willen haben und die Sehnsucht der Leute nach Veränderung spüren, doch seine Hände sind durch die ewigen Streitereien und das ewige Nein-Sagen der Konkurrenz gefesselt. So wird aus der großen Hoffnung ganz schnell wieder der übliche Einheitsbrei, weil die anderen einfach den Stecker ziehen und Deutschland im Reformstau verrotten lassen.

