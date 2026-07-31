SÖDERLAND IM SCHOCK! ERMITTLER SCHLAGEN WIEDER ZU – WEITERE FESTNAHMEN NACH ERSCHÜTTERNDEN MISSBRAUCHS- UND DROGENVORWÜRFEN!

Nürnberg steht erneut im Mittelpunkt eines erschütternden Kriminalfalls, der bundesweit für Entsetzen sorgt. Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei zwei weitere syrische Tatverdächtige festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, jungen Frauen und minderjährigen Mädchen harte Drogen verabreicht und die Opfer anschließend sexuell missbraucht zu haben. Die Sonderkommission „EKO Kajal“ des Polizeipräsidiums Mittelfranken ermittelt bereits seit längerer Zeit gegen ein Netzwerk, das rund um den Nürnberger Hauptbahnhof aktiv gewesen sein soll. Nach Angaben der Ermittler sollen gezielt junge Frauen angesprochen, mit Betäubungsmitteln gefügig gemacht und anschließend in Wohnungen gebracht worden sein, wo es zu den mutmaßlichen Taten gekommen sein soll. Die Zahl der Untersuchungshäftlinge ist im Verlauf der Ermittlungen deutlich angestiegen.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden stützen sich die Haftbefehle gegen die beiden neu festgenommenen Tatverdächtigen auf den Verdacht schwerer Sexualdelikte zum Nachteil Minderjähriger sowie auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittler werfen ihnen vor, unabhängig voneinander minderjährigen Mädchen Drogen überlassen zu haben. Während die Opfer unter dem Einfluss der Rauschmittel gestanden haben sollen, sollen anschließend die mutmaßlichen Sexualstraftaten erfolgt sein. Bereits bei den Festnahmen sicherten Kriminaltechniker zahlreiche Beweismittel. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem Medikamente, Mobiltelefone, Bargeld sowie weitere Gegenstände sicher, die nun ausgewertet werden. Die Auswertung dieser Spuren soll weitere Erkenntnisse über mögliche Tatabläufe und mögliche weitere Beteiligte liefern.

Der Fall sorgt weit über Nürnberg hinaus für große Bestürzung. Bereits zuvor waren im Zusammenhang mit den Ermittlungen weitere syrische Tatverdächtige festgenommen worden. In einem früher bekannt gewordenen Fall sollen zwei junge Frauen nach dem Konsum von Drogen Opfer schwerer Sexualstraftaten geworden sein. Eine der Betroffenen musste anschließend medizinisch behandelt werden, beide Frauen erhielten psychologische Unterstützung. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen mit der Sonderkommission „EKO Kajal“ konsequent fort. Im Mittelpunkt stehen nach Angaben der Behörden insbesondere Sexualstraftaten gegen Mädchen und junge Frauen sowie der Handel mit Betäubungsmitteln im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs. Die Ermittlungen dauern an, für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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