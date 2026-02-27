SOLAR-SCHOCK AUS BERLIN! REGIERUNG WILL FÖRDER-HAMMER STOPPEN – HAUSBESITZER SOLLEN PLÖTZLICH ALLES SELBST ZAHLEN

Berlin – Für viele Hausbesitzer war die Solaranlage auf dem Dach bislang ein staatlich unterstütztes Zukunftsversprechen. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Nach Plänen der Bundesregierung soll die Förderung für neue private Solaranlagen weitgehend wegfallen. Die Begründung aus dem Ministerium klingt nüchtern, hat aber gewaltige Sprengkraft: Die Technik sei inzwischen so günstig geworden, dass sie sich auch ohne Zuschüsse rechne. Was jahrelang politisch angeschoben wurde, soll nun dem freien Markt überlassen werden. Für viele Bürger stellt sich plötzlich die Frage, ob sich die Investition noch lohnt.

Im Wirtschaftsministerium heißt es, kleine Anlagen könnten ihren Strom längst wirtschaftlich selbst erzeugen, vor allem dann, wenn Hausbesitzer ihn direkt verbrauchen statt ihn ins Netz einzuspeisen. Genau darin sieht die Regierung den neuen Kurs: mehr Eigenverantwortung statt staatlicher Anschubhilfe. Kritik kommt dennoch aus der Branche. Vertreter der Solarwirtschaft warnen, der Entwurf enthalte zu wenig Anreize für echte Beteiligung am Energiemarkt. Private Erzeuger müssten ihren Strom einfacher selbst vermarkten können, sonst bleibe das große Versprechen der Energiewende Stückwerk.

Die Bundesregierung betont zugleich, bestehende Anlagen sollten geschützt bleiben. Niemand müsse fürchten, dass laufende Regelungen nachträglich verändert werden. Doch politisch ist die Richtung klar: Die Energiewende soll weitergehen, aber anders organisiert. Weg von dauerhaften Subventionen, hin zu einem System, in dem erneuerbare Technologien ohne staatliche Stützen bestehen. Während der Anteil von Ökostrom weiter steigen soll, beginnt damit eine neue Phase, in der nicht mehr Förderung, sondern Wirtschaftlichkeit zum entscheidenden Argument wird. Für Hausbesitzer bedeutet das eine Zeitenwende direkt über ihren Köpfen.

