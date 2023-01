Sonneberg: Fuchs stirbt wegen Müll!

Rücksichtslose Menschen hinterließen ihre Papiertüten eines Schnellrestaurants mit Essensresten auf der Fahrbahn. Ein Fuchs wurde hierdurch angelockt und bediente sich daran. Der auf der Straße befindliche Fuchs wurde durch einen PKW erfasst und tödlich verletzt. Das illegale Entsorgen von Müll stellt an sich schon eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dar und kann, wie beschrieben, unter anderem zu Wildunfällen führen. Denken Sie bitte an unsere Umwelt, Ihre Mitmenschen und auch an die Tiere.