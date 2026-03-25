+++ SPD-ERDBEBEN NACH WAHL-PLEITEN! EX-STAATSSEKRETÄR RECHNET AB – „UNTERGANG DER PARTEI“ DROHT! +++

Berlin – In der SPD brodelt es gewaltig! Nach den bitteren Niederlagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fliegen jetzt intern die Fetzen. Während sich die Fraktion eigentlich Zeit für eine schonungslose Aufarbeitung nehmen wollte, endet das Treffen überraschend früh – doch die Wut bleibt! Besonders einer lässt jetzt öffentlich Dampf ab: Ex-Innenstaatssekretär Mahmut Özdemir geht auf Instagram frontal auf seine eigene Partei los und fordert nichts weniger als einen radikalen Neuanfang. Sein drastischer Appell: Ein Sonderparteitag müsse her – mit offener, gnadenloser Abrechnung!

Özdemir spart nicht mit scharfen Worten. Er spricht von hausgemachten Niederlagen, von immer gleichen Fehlern und einem System, das sich selbst blockiert. Hinter verschlossenen Türen, so der Vorwurf, würden alte Mechanismen weiterlaufen, während sich nur die Netzwerke im Hintergrund austauschen. Besonders brisant: Er erhebt schwere Vorwürfe gegen Funktionäre, die angeblich mehr an Posten und Macht interessiert seien als an echter Erneuerung. Die Partei, so sein bitteres Urteil, werde von innen heraus geschwächt – durch ein System aus Abhängigkeiten, Gefälligkeiten und Machtspielen.

Der Frust sitzt tief – und die Angst wächst! Özdemir zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft seiner Partei. Kritische Stimmen hätten kaum noch eine Chance, echte Veränderungen würden im Keim erstickt. Statt Aufbruch drohe Stillstand – und am Ende sogar der politische Absturz. Seine Warnung klingt wie ein Weckruf an die gesamte SPD: Wenn sich nichts grundlegend ändert, könnte die Partei weiter an Bedeutung verlieren. Die Genossen stehen damit vor einer entscheidenden Frage: Reform oder Niedergang?

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