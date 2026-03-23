SPD-Schnelldenker stellen fest: Wir sind keine Arbeiterpartei mehr!

Die Worte treffen die Genossen wie ein Donnerschlag! Mitten nach der bitteren Wahlschlappe meldet sich Thüringens SPD-Landeschef Georg Maier zu Wort – und rechnet gnadenlos mit der eigenen Partei ab. Seine Botschaft ist so klar wie brisant: Die SPD habe sich von ihren Wurzeln entfernt und sei längst keine echte Arbeiterpartei mehr. Für viele in der Partei ist das ein Tabubruch – für Maier offenbar die letzte Warnung vor dem Absturz. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig, während die Basis zunehmend verunsichert ist und sich fragt, wofür die einst stolze Volkspartei überhaupt noch steht.

Maier fordert eine radikale Kehrtwende – und zwar sofort! Schluss mit politischem Klein-Klein, stattdessen müsse die SPD endlich wieder Politik für die arbeitende Mehrheit machen. Seine Kritik zielt mitten ins Herz der Parteiführung: Zu sehr habe man sich auf Randgruppen und prekäre Lebenslagen fokussiert, während klassische Arbeitnehmer sich im Stich gelassen fühlten. Der Thüringer fordert eine knallharte Industriepolitik, massive Investitionen in Infrastruktur und Technologie sowie weniger Bürokratie und endlich bezahlbare Energie. Für ihn ist klar: Ohne wirtschaftliche Stärke keine soziale Sicherheit – und ohne Kurswechsel keine Zukunft für die SPD.

Besonders brisant: Maier blickt zurück auf die Ära von Ex-Kanzler Gerhard Schröder – und findet ungewohnt deutliche Worte. Trotz aller Kritik sei damals wenigstens entschlossen gehandelt worden, um Deutschland voranzubringen. Genau dieser Mut fehle heute völlig, so der SPD-Mann. Die Partei habe sich zu sehr von internen Befindlichkeiten und kurzfristigen Stimmungen treiben lassen. Jetzt droht der endgültige Bedeutungsverlust – wenn nicht endlich gehandelt wird. Die Alarmglocken schrillen lauter denn je: Steht die SPD vor ihrer größten Identitätskrise?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24